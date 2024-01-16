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Teknoloji Epic Games ve Apple arasındaki krizde yeni gelişme! Mahkeme reddetti
Teknoloji

Epic Games ve Apple arasındaki krizde yeni gelişme! Mahkeme reddetti

Yeniakit Publisher
2024-01-16 19:29:00 -
Epic Games ve Apple arasındaki krizde yeni gelişme! Mahkeme reddetti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yüksek Mahkemesi, video oyunu yapım ve geliştirme şirketi Epic Games'in Apple'a karşı açtığı antitröst davası kapsamındaki itirazını kabul etmedi.

Yüksek Mahkeme, Epic Games'in bir alt mahkemenin "Apple'ın uygulama içi ödeme politikalarının federal antitröst yasalarını ihlal etmediği" yönündeki kararına itirazı ve Apple'ın belirli uygulama mağazası kurallarını yasaklayan aynı karara yaptığı itirazı reddetti.

Epic Games, 2020'de tüketicilerin uygulamaları App Store aracılığıyla edinmesini ve uygulama içi satın almalarda kendi sisteminin kullanılmasını zorunlu kılarak federal antitröst yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a dava açmıştı.

ABD'de bölge mahkemesi 2021'de Apple'a yönelik antitröst iddialarını reddetmiş ancak Apple'ın uygulama geliştiricilerinin kendi sistemi dışında satın alım işlemi yapmasını yasaklamasının rekabet yasasını ihlal ettiğine karar vermişti.

Epic Games'in kararı taşıdığı temyiz mahkemesi de geçen yıl bölge mahkemesinin kararını büyük ölçüde onamıştı.

Kaynak: AA
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