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Ekonomi

EPİAŞ'da "Doğal Gaz Piyasası Haftalık Ürünler" hizmeti 1 Haziran'da işleme açılıyor

Doğal gazda faaliyet gösteren piyasa katılımcılarına, söz konusu hizmetle dengesizlikleri esnek bir şekilde yönetebilme fırsatı sunulacak

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:22:13 -
EPİAŞ'da "Doğal Gaz Piyasası Haftalık Ürünler" hizmeti 1 Haziran'da işleme açılıyor

ANKARA (AA) - Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından, doğal gaz piyasa katılımcılarının günlük spot işlemlerine benzer şekilde ticaret gerçekleştirebileceği "Doğal Gaz Piyasası Haftalık Ürünler" hizmetinin, 1 Haziran 2020’de işleme açılacağı duyuruldu.

EPİAŞ'ın web sitesinde yayımladığı açıklamaya göre, katılımcılar için ayrı bir kayıt süreci ve kullanıcılar için ayrı bir yetkilendirme işlemine gerek kalmaksızın haftalık ürünlerle doğrudan işlem yapılabilecek.

EPİAŞ’ta, söz konusu uygulamayla birlikte piyasa katılımcılarına, daha uzun bir döneme yayıldığı için dengesizlikleri esnek bir şekilde yönetebilme fırsatı sunulacak.

Günlük spot ürün yanında, 7 güne varan teslimatlı "Haftalık Ürünler" seçeneğiyle katılımcılara ticaretlerini düzenleme imkanı sağlanacak. Ayrıca, analiz ve tahmin çalışmalarıyla da fiyat avantajlarından yararlanabilme imkanı sunulmaya başlanacak.

Böylelikle, doğal gaz piyasa katılımcılarının günlük spot işlemlerine benzer şekilde ticaret gerçekleştirebileceği "Doğal Gaz Piyasası Haftalık Ürünler" hizmeti, 1 Haziran 2020 itibarıyla HS – hafta sonu (2 gün), HI – hafta içi (5 gün) ve HT – hafta tümü (7 gün) için yapılabilecek.


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