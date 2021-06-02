EPFL'den dikkat çeken Twitter araştırması! 'Türkiye'de yerel trendlerin yüzde 47'si sahte!'

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Dünyanın en iyi araştırma üniversitelerinden Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), Türkiye'deki twitter kullanımına dair dikkat çeken bir araştırmada bulundu. Buna göre; ülkemizdeki trendlerin neredeyse yarısının sahte olduğu belirlendi.

'Türkiye'de yerel trendlerin yüzde 47'si sahte!'

EPFL tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'deki yerel trendlerin %47'sinin ve küresel trendlerin %20'sinin sahte olduğunu tespit ettik. Haziran 2015 ile Eylül 2019 arasında, tek bir raporda bildirilen en büyük bot veri seti olan 108 bin bot hesabını ortaya çıkardık. Araştırmamız, Twitter Trends'in bu ölçekte manipüle edildiğini ilk ortaya çıkaran araştırmadır." denildi.

EPFL'nin araştırma sonucunu da AK Parti'ye bağladılar

Türkiye'de Trend Topics olan gündem başlıklarının büyük bir bölümü AK Parti iktidarını hedef alırken Ekşi Sözlük EPFL'nin araştırma sonucunu da iktidara yıkmaya çalıştı. Ekşi Sözlük'te yapılan değerlendirmede, "İşi gücü bırakıp ülke kaynaklarını bot hesaplara yatıran kişileri Allah ıslah etsin. Sizden ne köy olur ne de kasaba." ifadesi kullanıldı. Hem bot hesaplarla sahte trendler oluşturup hem de bunu AK Parti iktidarına yıkan Ekşi Sözlük'ün zeka seviyesi ortada olan yazarları, CHP'li trollere destek vererek akıl seviyelerini ortaya koydular.

Trend topics'lerde başlıkla AK Parti aleyhinde

An itibari ile twitterda bulunan trendlerden ilk ikisinde kadın cinayetleri üzerinden AK Parti iktidarı hedef alınırken, bir diğer başlıkta da İP'li Meral Akşener'in açıklamaları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alınıyor. Öte yandan açılan diğer başlıklardan birisinde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik bir linç kampanyası yürütülüyor.