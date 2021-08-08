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Ekonomi EPDK’nın promosyonlara ilişkin kararı yürürlükte
Ekonomi

EPDK’nın promosyonlara ilişkin kararı yürürlükte

Yeni dönemde petrol piyasalarında dağıtıcı lisansı sahipleri, düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla binde birini bayilerden talep edebilecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 10:29:00 -
EPDK’nın promosyonlara ilişkin kararı yürürlükte

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre dağıtıcı lisansı sahipleri düzenleyecekleri finansal promosyonların maliyetlerine ilişkin bedel talep etmeleri durumunda bayilerinden yazılı izin almak zorunda olacak.

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