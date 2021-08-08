EPDK’nın promosyonlara ilişkin kararı yürürlükte
Yeni dönemde petrol piyasalarında dağıtıcı lisansı sahipleri, düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla binde birini bayilerden talep edebilecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre dağıtıcı lisansı sahipleri düzenleyecekleri finansal promosyonların maliyetlerine ilişkin bedel talep etmeleri durumunda bayilerinden yazılı izin almak zorunda olacak.