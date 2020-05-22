EPDK kararları

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), bazı akaryakıt şirketlerinin iletim ve depolama tarifelerinde değişikliğe gidildi.

Konuyla ilgili kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Marmara Depoculuk Hizmetleri AŞ'nin Tekirdağ Tesisine ilişkin depolama hizmet bedeli, benzin, motorin, biodizel türleri ve etanol için metreküp başına günlük 0,63 lira olarak belirlendi.

Shell & Turcas Petrol AŞ'nin Antalya Terminaline ilişkin iletim hizmet bedeli benzin, motorin ve havacılık yakıt türleri için metreküp başına günlük 4,30 lira, depolama bedeli ise metreküp başına günlük 0,49 lira olarak tespit edildi.

Öte yandan, EPDK, mayıs ayı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetini megavatsaat başına 216,89 lira 89 olarak revize etti.



