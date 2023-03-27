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Ekonomi EPDK Enerji Uzman Yardımcısı alımı için sınav duyurusu yaptı
Ekonomi

EPDK Enerji Uzman Yardımcısı alımı için sınav duyurusu yaptı

Yeniakit Publisher
2023-03-27 14:37:00 -
EPDK Enerji Uzman Yardımcısı alımı için sınav duyurusu yaptı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji Uzman Yardımcısı unvanında meslek personeli alımı yapacak. Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sınav başvuruları 7 Nisan 2023 Cuma günü saat 08.00’de başlayıp, 14 Nisan 2023 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir. E-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar yalnızca bir alana başvuru yapabilecektir.

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