EPDK Enerji Uzman Yardımcısı alımı için sınav duyurusu yaptı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji Uzman Yardımcısı unvanında meslek personeli alımı yapacak. Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sınav başvuruları 7 Nisan 2023 Cuma günü saat 08.00’de başlayıp, 14 Nisan 2023 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.
Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir. E-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar yalnızca bir alana başvuru yapabilecektir.
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