EPDK Çinigaz için düğmeye bastı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK); Kütahya’da faaliyet göstermekte olan dağıtım şirketi Çinigaz Doğal Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. (Çinigaz) tarafından Kütahya’da ikamet etmekte olan çok sayıda vatandaşa, “Aboneliğinize ait borcunuzdan dolayı doğalgazınız kesileceğinden lütfen Çinigaz’a müracaat ediniz. Ödeme yaptıysanız lütfen bu mesajı dikkate almayınız” şeklinde kısa mesaj ile bilgilendirme yapıldığını, abonelerin ise bu durum üzerine Çinigaz’a başvuruda bulunduğunu ve mağduriyet yaşandığını belirledi.

Soruşturma başlatıldı

Kütahya’da gaz arzının durdurulması koşullarının meydana gelmemesine ve bildirim şartlarının uygun olarak sağlanmamasına karşın, Çinigaz tarafından tüketicileri mağdur edecek şekilde bir bildirim yapılması mevzuat hükümlerine aykırılık olarak değerlendirildi. EPDK; Çinigaz tarafından gerçekleştirilen ve mevzuat hükümlerine aykırı olduğu mütalaa edilen iş ve eylemlerin doğalgaz piyasası ilgili mevzuat hükümlerinin ihlali kapsamında incelenmesi kapsamında soruşturma başlattı. Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “EPDK’nın gözü 24 saat sektörün üzerinde. Hiçbir şirketin ciddiyetten uzak, lakayt davranmaya ve vatandaşı tedirgin edecek mesajlar gönderip onları mağdur etmeye hakkı yok. 81 ilimizdeki vatandaşlarımıza doğalgaz konforunu ulaştırmak için çok çalıştık. Hiçbir şirket vatandaşımızın doğalgaz konforunu sıkıntıya dönüştürecek adım atamaz. Kimsenin vatandaşımızı mağdur edecek “hata” yapma lüksü yok. Soruşturmayı açtık ve gereken neyse yapacağız. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Umarım bu olaydan bütün sektörümüz gereken dersi çıkartır” şeklinde konuştu.