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EPDK akaryakıt ve LPG maliyetlerinin düşürülmesi için düğmeye bastı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, “Sektörün üzerindeki promosyon kaynaklı faiz yükünün azaltılması gerekiyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:13
EPDK akaryakıt ve LPG maliyetlerinin düşürülmesi için düğmeye bastı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, “Sektörün üzerindeki promosyon kaynaklı faiz yükünün azaltılması gerekiyor. Promosyonlar tüketicilerin bir kısmı için avantaj olurken, geri kalan kısmı için dezavantaj olmamalı” dedi.


Tüketicinin akaryakıt alımına ilişkin tercihlerinde önceliğini fiyata vermesi, sektörde rekabetin fiyat üzerinde oluşması açısından önem arz ediyor. Bu kapsamda fiyat üzerinde rekabeti engelleyen konular üzerinde ciddiyetle duruluyor. 2010 yılında akaryakıt istasyonlarında verilen ve çoğunlukla kullanılmayan çeşitli eşyaların tüketiciye sunulmasının kısıtlanmasına yönelik EPDK tarafından düzenleme yapıldı. Bu düzenleme sonrasında tüketicinin tercihlerinde akaryakıt fiyatının daha ön planda yer alması sağlanırken, sektörün de ciddi bir mali külfetten kurtulması sağlandı. Benzer bir durum özellikle kredi kartlarının kullanımı ile gerçekleştirilen kampanyalarla gündeme geldi. Konunun detaylı olarak tartışılması ve tüm sektör birleşenleri tarafından değerlendirilmesi ihtiyacı oluştu. Yapılan tespitler arasında tüketicilerin akaryakıt tüketimine ilişkin tercihlerini belirlemede bu tür kampanyaların etkilerinin istenen düzeyin ötesine geçtiği ve finansal olarak kampanyalara katılan ve katılmayan tüketiciler arasında ciddi bir fark oluşturduğu hususu göze çarptı. Tüm tüketicilerin haklarının eşit şekilde korunması ve sektördeki ilave maliyetlerin ayıklanması EPDK’nın önem verdiği konular arasında yer alıyor. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 2003 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte özellikle kaçak akaryakıtla mücadele konusunda ciddi ilerlemeler kaydeden EPDK, Türkiye’de sunulan akaryakıtın kalite açısından Avrupa’nın en iyileri arasında olduğunu da açıkladı.



Akaryakıtta kartla yapılan ödemler yüzde 27 arttı


Kredi kartları birçok sektörde olduğu gibi akaryakıt ve LPG sektöründe de yaygın olarak kullanılıyor ve bu kullanım oranı her geçen yıl artış gösteriyor. Bankalararası Kart Merkezinin açıkladığı verilere göre 2018 yılında akaryakıt sektöründe kartla yapılan ödemler yüzde 27 oranında artarak 78 milyar TL seviyesine ulaştı. EPDK, ortaya çıkan faiz yükünü hafifletecek, akaryakıt ve LPG sektörüne yönelik maliyetleri düşürerek tüketiciye olumlu yansıyacak bir düzenleme için düğmeye bastı.


Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Sektörün üzerindeki promosyon kaynaklı faiz yükünün azaltılması gerekiyor. Karlılığın sektörde kalması, tüketicinin de bu karlılıktan yararlanması için çalışma başlattık. Karlılık sektörün tüm paydaşlarına yansıtılmalı ve bu karlılık özellikle de tüketicinin akaryakıt alımında cebine yansımalı diye düşünüyoruz. Promosyonlar tüketicilerin bir kısmı için avantaj olurken, geri kalan kısmı için dezavantaj olmamalı. Bu amaçla alternatifli hazırladığımız taslağa gelecek görüşleri değerlendirecek ve herkesin yararına olacak bir düzenleme hazırlayacağız” dedi.


Bu arada EPDK, bir süredir akaryakıt dağıtıcıları ve bayiler arasında gerilim konusu olan kar marjları konusundaki taslağını da görüşe açtı. Dağıtıcılar ve bayiler kar paylaşımı konusunda yaşadıkları görüş ayrılığını bir süre önce EPDK’ya taşımış ve konuya yönelik kurumdan düzenleme talebinde bulunmuşlardı. Taslaklarla ilgili sektörden gelecek görüşler doğrultusunda nihai çalışma yapılacak ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun onayına sunulacak.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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