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Ekonomi EPDK, 22 şirkete lisans verdi
Ekonomi

EPDK, 22 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre Kurum, aralarında elektrik üretim, OSB elektrik dağıtım, petrol depolama, madeni yağ, ikrahiye teslimi, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 firmaya lisans verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 16:37:00 -
EPDK, 22 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre Kurum, aralarında elektrik üretim, OSB elektrik dağıtım, petrol depolama, madeni yağ, ikrahiye teslimi, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 firmaya lisans verdi, 2 şirketin elektrik üretim lisansını ise iptal etti. Verilen lisansların 10’u elektrik üretim, 2’si OSB dağıtım, 1’i tedarik, 2’si petrol depolama, 4’ü madeni yağ, 2’si ikrahiye teslimi, 1’i LPG depolama lisansından oluştu.

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