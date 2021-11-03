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Ekonomi EPDK, 2020 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi
Ekonomi

EPDK, 2020 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2020 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının (TORETOSAF) kilovatsaat başına 28,56 kuruş olmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 09:47:00 -
EPDK, 2020 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2020 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 28,56 kuruş olması kararlaştırıldı.

2019 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 20,48 kuruş olarak belirlenmişti.

EPDK'nin, Resmi Gazete'de yer alan diğer kararında 2021 yılının son çeyreği için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması maliyetinin kilovatsaat başına ekim ayı için 63,33 lira, kasım ayı için 22,21 lira ve aralık ayı için 1,57 lira olarak revize edilmesine karar verildi.

 

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