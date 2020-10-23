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Gündem Enver Baytan hocayı dualarla yâd ediyoruz
Gündem

Enver Baytan hocayı dualarla yâd ediyoruz

Son devrin en önemli İslam alimlerinden Enver Baytan hocayı, Hakk’a irtihalinin 4. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:03:00 -
Enver Baytan hocayı dualarla yâd ediyoruz

 Haber Merkezi 

Milli ve manevi değerlere sadık bir gençliğin yetişmesinde öncü isimlerden olan Enver Baytan hoca, kaleme aldığı 17 eserler bugün halen yol göstermeye devam ediyor. 8 yaşında hafızlığa başlayan, 70 yıl boyunca da kürsülerden halkı vaaz veren Baytan hoca günlük hayatta karşılaşılan sorunlara, fıkıh, tefsir, hadis, tasavvuf birikimleri ışığında değerlendirmelerde bulunuyordu. Uzun bir süre de Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif çalışmalarda bulunmuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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