Enver Baytan hocayı dualarla yâd ediyoruz

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Milli ve manevi değerlere sadık bir gençliğin yetişmesinde öncü isimlerden olan Enver Baytan hoca, kaleme aldığı 17 eserler bugün halen yol göstermeye devam ediyor. 8 yaşında hafızlığa başlayan, 70 yıl boyunca da kürsülerden halkı vaaz veren Baytan hoca günlük hayatta karşılaşılan sorunlara, fıkıh, tefsir, hadis, tasavvuf birikimleri ışığında değerlendirmelerde bulunuyordu. Uzun bir süre de Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif çalışmalarda bulunmuştu.