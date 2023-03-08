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Medya Enver Aysever oyunun rengini açıkladı! 'Kafamı duvarlara vurarak vereceğim'
Medya

Enver Aysever oyunun rengini açıkladı! 'Kafamı duvarlara vurarak vereceğim'

'Kafamı duvarlara vurarak Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim' diyen Enver Aysever 6'lı masanın hayal kırıklığından öte gidemeyeceğini belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 18:19:00 -
Enver Aysever oyunun rengini açıkladı! 'Kafamı duvarlara vurarak vereceğim'

Enver Aysever, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, muhalefete çaresizce oy vereceğini söyleyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Millet İttifakı’nda yaşananları eleştiren Aysever, 6'lı masanın aslında hayal kırıklığından öteye gidemeyeceğini açıkça söyledi.

'Kafamı duvarlara vurarak oy vereceğim'

 

Milletvekili seçimlerinde TKP'ye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise oyunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdçaroğlu'na 'kafasını vura vura' vereceğini söyleyen Aysever'in çok konuşulan o sözleri...

Sinirlerimizle oynattırmayın. Ben tekrar ediyorum, yazdım da. Ben Türkiye Komünist Partisi’ne oyumu vereceğim. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde de oyumu eğer tek aday çıkarsa Kemal Bey’e vereceğim. Ama bunu vallahi de billahi de şu kabine çıktığı zaman kendi kafamı duvarlara vurarak yapacağım.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vallahi de billahi de büyük pişmanlık duyacağım. Ciddi söylüyorum, bakın büyük pişmanlık duyacağım. Çünkü bu insanları yine göreceğiz fotoğrafta ya, hiçbir şey yapmadan, bir kısmı Türkiye’nin anasını ağlatmış bir şekilde, yine o fotoğrafa girecek. Hadi siyasetçinin ilkesizliğini anladık da seçmeni de ilkesiz hale getiren bu mesele nedir ya.

Bizi de zorla bu hale getiriyorlar. Şimdi diyecek ki verme, bence o doğru değil. Vermemek Erdoğan’a vermek oluyor. Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak. Geldiğimiz hale bak... Kemal Bey de artık gözümüze sokma ya bu kadarını da sokma. Ekmeleddin, Gül, bilmem ne... Artık sen çık öne Kılıçdaroğlu. Hiç değilse biz de diyelim ki bak işte Kılıçdaroğlu falan filan.

 

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