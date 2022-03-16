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Gündem Enver Aysever, Deniz Baykal'a fena giydirdi
Gündem

Enver Aysever, Deniz Baykal'a fena giydirdi

TELE 1 programcısı Enver Aysever, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a fena giydirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 13:40:00 -
Enver Aysever, Deniz Baykal'a fena giydirdi

TELE 1 programcısı Enver Aysever grup toplantılarına ilişkin konuştu.

Aysever, grup toplantılarının partileri sıkıştırdığını ileri sürdü.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı hedef alan ifadeler kullanan  Aysever şunları söyledi:

“Salı toplantılarına gıcıklığım Deniz Baykal ile başladı. Oturduğu koltuktan kalkmazdı. Baykal’ı haftanın 6 günü genel merkezde bilirdik. CHP’nin yüzde 20 oyunun üzerine oturur kalkmazdı. Durumu böyle idare ederdi. Türkiye CHP’nin o yüzde 20 bandında can çekişe çekişe bu hale geldi.”

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