Enver Aysever, Deniz Baykal'a fena giydirdi
TELE 1 programcısı Enver Aysever, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a fena giydirdi.
TELE 1 programcısı Enver Aysever grup toplantılarına ilişkin konuştu.
Aysever, grup toplantılarının partileri sıkıştırdığını ileri sürdü.
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı hedef alan ifadeler kullanan Aysever şunları söyledi:
“Salı toplantılarına gıcıklığım Deniz Baykal ile başladı. Oturduğu koltuktan kalkmazdı. Baykal’ı haftanın 6 günü genel merkezde bilirdik. CHP’nin yüzde 20 oyunun üzerine oturur kalkmazdı. Durumu böyle idare ederdi. Türkiye CHP’nin o yüzde 20 bandında can çekişe çekişe bu hale geldi.”