Enuygun.com, uygun uçak bileti alma ipuçlarını paylaştı

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com derlemesine göre, uygun uçak bileti bulabilmek için fiyat karşılaştırması, VPN kullanımı, biletin tek yön satın alınması, aktarmalı uçuşların tercih edilmesi gibi kriterler tüketiciye uygun bilet bulunması konusunda yardımcı oluyor.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, tatil harcamaları arasındaki en maliyetli kalemlerden biri uçak bileti olarak öne çıkarken, şirket uygun bilet bulmanın ipuçlarını paylaştı.

Buna göre, uygun fiyatlı uçak bileti satın almanın ilk adımı bilet fiyatlarını karşılaştırma oluşturuyor.

Bunun için hem uçak bileti arama motorları hem de hava yolları şirketlerinin kendi web siteleri kullanılabilirken, Enuygun.com da karşılaştırmalı uçak bileti fiyatı sunuyor.

Tarih tercihlerinizi esnek tutulması ve tarayıcı modunun gizli moda alınması diğer ipuçları arasında yer alırken, gizli mod sayesinde tarayıcı geçmişinde uçak bileti araması bulunmuyor, dolayısıyla aramaya bağlı artan farklı fiyat seçenekleri ile karşılaşılmıyor.

Açıklamada, tarayıcıdaki çerezleri temizlemek, seyahat rotasının sezonuna dikkat etmek, kısa sürede değişen fiyatlarda bileti alırken hızlı davranmak gibi uyarılar yer alırken, Enuygun.com'da yolcu ve kart bilgilerini kaydedilerek biletler ortalama 40 saniyede alınabiliyor.

Bilet satın alırken mobil uygulamaların kullanılması, hava yolu şirketleri ve Enuygun.com gibi uçak bileti arama motorlarının mail bültenlerine kaydolunması, mil programlarının araştırılması, biletin tek yön satın alınması, uzun mesafe yolculuklarda aktarmalı uçuşların tercih edilmesi, planların erken yapılması ve VPN kullanılması, uygun bilet bulabilmek için işe yarayan diğer çözümler arasında yer alıyor.

























