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Ekonomi Enuygun Kurumsal Hediye Kart ile çalışanlara seyahat hediyesi
Ekonomi

Enuygun Kurumsal Hediye Kart ile çalışanlara seyahat hediyesi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:13:37 -
Enuygun Kurumsal Hediye Kart ile çalışanlara seyahat hediyesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin seyahat sitesi Enuygun, 1 yıl boyunca tüm seyahatlerde kullanılabilen Enuygun Kurumsal Hediye Kart ile şirketlerin çalışanlarına ve iş ortaklarına yılbaşında fark yaratacak, avantajlarla dolu bir hediye gönderme fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özellikle salgın nedeniyle çalışanlarının motivasyonunu artırmak, yılbaşında onlara anlamlı bir hediye vermek isteyen kurumlar, kendi belirledikleri tutarlarda Enuygun Kurumsal Hediye Kart ile çalışanlarına bir yıl içerisinde istedikleri zaman kullanabilecekleri seyahat hediye edebiliyor.

1 yıl boyunca tüm uçak bileti, otobüs bileti ve otel rezervasyonlarında geçerli olması ile Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan Enuygun Kurumsal Hediye Kart, şirketleri operasyonel yükten kurtarıyor ve zamandan tasarruf sağlıyor. Bunun yanı sıra Enuygun Kurumsal Hediye Kart, kurumlara yüzde 35 oranında maliyet avantajı sağlıyor.

Enuygun Hediye Kart'ın sayfasına girerek "Yılbaşı" teması altında beğenilen bir tasarımı seçerek mesaj yazmak yeterli oluyor. 100, 150, 200, 500 ve 1.000 TL gibi seçeneklerin yanı sıra kişi, kendi belirlediği bir tutarda Enuygun Hediye Kart alabiliyor, gönderim tarihini de kendisi belirleyebiliyor.

Hediyenin sahibi, Enuygun üye hesabındaki ENCüzdan sekmesinde "Hediye Kartı Aktar" butonuna tıkladıktan sonra e-postasına gönderilen kodu kullanarak hediye tutarını ENCoin olarak hesabına aktarabiliyor ve 1 yıl boyunca tüm uçak bileti, otobüs bileti ve otel rezervasyonlarında kullanabiliyor.



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