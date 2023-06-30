Entübe edilmişti! Özkan Uğur'un sağlık durumunda yeni gelişme

MFÖ grubundan Özkan Uğur, daha önce üç kez yendiği lenf kanseri hastalığı nüksedince yoğun bakıma alındı.

Özkan Uğur'un geçtiğimiz hafta entübe edildiği belirtilmişti.

Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin Emre Irmak'tan bir mesaj geldi. Irmak sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Uğur'un durumunun iyiye gittiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Aslandır, yetenek ötesidir, kalbinin iyiliği, insanlığı, bir de nasıl komiktir... Oğlu Alişan'la konuştum şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş. Hadi Özkan abi zımba gibi kalkıcan ayağa eminim. O kadar çok sevenin ve hayranın var ki dualarımızla kalkıcan ayağa muhteşem insan.



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