  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Entübe edilmişti! Özkan Uğur'un sağlık durumunda yeni gelişme
Medya

Entübe edilmişti! Özkan Uğur'un sağlık durumunda yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2023-06-30 19:41:00 -
Entübe edilmişti! Özkan Uğur'un sağlık durumunda yeni gelişme

Geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği öğrenilen Özkan Uğur'un sağlığına ilişkin son durumunu Emre Irmak açıkladı.

MFÖ grubundan Özkan Uğur, daha önce üç kez yendiği lenf kanseri hastalığı nüksedince yoğun bakıma alındı.

Özkan Uğur'un geçtiğimiz hafta entübe edildiği belirtilmişti.

Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin Emre Irmak'tan bir mesaj geldi. Irmak sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Uğur'un durumunun iyiye gittiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Aslandır, yetenek ötesidir, kalbinin iyiliği, insanlığı, bir de nasıl komiktir... Oğlu Alişan'la konuştum şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş. Hadi Özkan abi zımba gibi kalkıcan ayağa eminim. O kadar çok sevenin ve hayranın var ki dualarımızla kalkıcan ayağa muhteşem insan.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özkan Uğur 3. kez kansere yakalandığını duyurdu
Özkan Uğur 3. kez kansere yakalandığını duyurdu

Medya

Özkan Uğur 3. kez kansere yakalandığını duyurdu

Bakan Koca'dan 'Özkan Uğur' açıklaması
Bakan Koca'dan 'Özkan Uğur' açıklaması

Gündem

Bakan Koca'dan 'Özkan Uğur' açıklaması

MFÖ'nün Özkan Uğur'u öldü iddiası! Eşi isyan etti: Şerefsizler...
MFÖ'nün Özkan Uğur'u öldü iddiası! Eşi isyan etti: Şerefsizler...

Medya

MFÖ'nün Özkan Uğur'u öldü iddiası! Eşi isyan etti: Şerefsizler...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23