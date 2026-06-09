  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’nin şaibeli İstanbul kurultayında sıcak gelişme Özel’e provokasyon uyarısı! “Siyaset sokağı adres göstermek değildir” Gazze'de işgalciye diz çöktüren tarihi adım! Kahire'de şer odaklarının sinsi planları bozuldu, Filistinli gruplar tek yumruk oldu! Gazeteci Albayrak’tan Özgür’ün vandallarına ayar: Sizi pavyon köşelerine Akit mi düşürdü? İran’dan Bakü’ye şok tehdit: Azerbaycan’ı 3 saatte haritadan sileriz Çevreyi kirleten küresel güçlere Antalya'dan tarihi rest! Murat Kurum dünyayı uyardı Kremlin'den kibirli Batı'ya tokat gibi cevap! Peskov Avrupalıların sinsi arabuluculuk oyununu bozdu! Kılıçdaroğlu, Ekrem ve Özgür’e meydan okudu: Hesap sormazsam namerdim Gazeteci Arseven, Akit Medya’ya yönelik saldırıya tepki gösterdi: Muhabire saldırmak başıboş köpeklik Başkan Erdoğan'dan flaş sözler
Otomotiv Enterprise’dan kurumsal araç kiralamada yeni kampanya!
Otomotiv

Enterprise’dan kurumsal araç kiralamada yeni kampanya!

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Enterprise’dan kurumsal araç kiralamada yeni kampanya!

Enterprise Rent-A-Car kurumsal müşterilerine özel yeni araç kiralama kampanyasını duyurdu.

Kurumsal araç kiralamada esnek dönemli kampanyalar öne çıkarken, Enterprise Rent-A-Car yeni teklifini devreye aldı. Türkiye’de 2014 yılından bu yana Yes Oto tarafından temsil edilen dünyanın lider araç kiralama markası Enterprise Rent-A-Car, yenilikçi uygulama ve kampanyalarına devam ediyor. Markanın kurumsal müşterilerine özel hazırladığı yeni kampanya ile en iyi fiyat iddiasını bir adım daha ileriye taşıyor. Enterprise, kampanya kapsamında kurumsal müşterilerine özel olarak 6-9-12 aylık kiralama seçenekleri ile Ford Courier benzinli otomatik ve Renault Clio benzinli otomatik araçları, ayda 39 bin 900 TL + KDV’den sunuyor. Aynı aylık kiralama seçenekleriyle Peugeot 3008 Hibrit otomatik tercih edenler ise ayda 69 bin 900 TL + KDV ödemeye yeterli oluyor. Enterprise, kampanya kapsamında adrese teslim, adresten iade, ek sürücü ve sigorta paketlerinde de kurumsal kiralamalara özel yüzde 10 indirim uyguluyor.

 

Türkiye’de 120’ye yakın ofisle hizmet veren Enterprise, filo sayısı, çalışan sayısı ve kurumsal ofis sayısı bakımından Türkiye’nin lider firmaları arasında yer alıyor. Yaklaşık 13 bin aracıyla müşterilerine en iyi hizmeti sunan şirket, Türkiye’deki performansıyla son 3 yıldır müşteri memnuniyetinde Enterprisedünyasının lideri konumunda bulunuyor.

Araç kiralamada yeni dönem! Praticar 1 dakikada rezervasyon hedefiyle yola çıktı
Araç kiralamada yeni dönem! Praticar 1 dakikada rezervasyon hedefiyle yola çıktı

Otomotiv

Araç kiralamada yeni dönem! Praticar 1 dakikada rezervasyon hedefiyle yola çıktı

Araç kiralamada yaz fırsatı! Praticar’dan yüzde 50 indirim kampanyası
Araç kiralamada yaz fırsatı! Praticar’dan yüzde 50 indirim kampanyası

Otomotiv

Araç kiralamada yaz fırsatı! Praticar’dan yüzde 50 indirim kampanyası

Chery’den SUV alacaklara haziran fırsatı!
Chery’den SUV alacaklara haziran fırsatı!

Otomotiv

Chery’den SUV alacaklara haziran fırsatı!

KOBİ’lere özel ticari araç fırsatı! Opel'den kaçırılmayacak teklif
KOBİ’lere özel ticari araç fırsatı! Opel'den kaçırılmayacak teklif

Otomotiv

KOBİ’lere özel ticari araç fırsatı! Opel'den kaçırılmayacak teklif

Otomobil almak artık tek tıkla mümkün! OMODA | JAECOO online satışa başladı
Otomobil almak artık tek tıkla mümkün! OMODA | JAECOO online satışa başladı

Otomotiv

Otomobil almak artık tek tıkla mümkün! OMODA | JAECOO online satışa başladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23