Enterprise’dan kurumsal araç kiralamada yeni kampanya!

Kurumsal araç kiralamada esnek dönemli kampanyalar öne çıkarken, Enterprise Rent-A-Car yeni teklifini devreye aldı. Türkiye’de 2014 yılından bu yana Yes Oto tarafından temsil edilen dünyanın lider araç kiralama markası Enterprise Rent-A-Car, yenilikçi uygulama ve kampanyalarına devam ediyor. Markanın kurumsal müşterilerine özel hazırladığı yeni kampanya ile en iyi fiyat iddiasını bir adım daha ileriye taşıyor. Enterprise, kampanya kapsamında kurumsal müşterilerine özel olarak 6-9-12 aylık kiralama seçenekleri ile Ford Courier benzinli otomatik ve Renault Clio benzinli otomatik araçları, ayda 39 bin 900 TL + KDV’den sunuyor. Aynı aylık kiralama seçenekleriyle Peugeot 3008 Hibrit otomatik tercih edenler ise ayda 69 bin 900 TL + KDV ödemeye yeterli oluyor. Enterprise, kampanya kapsamında adrese teslim, adresten iade, ek sürücü ve sigorta paketlerinde de kurumsal kiralamalara özel yüzde 10 indirim uyguluyor.

Türkiye’de 120’ye yakın ofisle hizmet veren Enterprise, filo sayısı, çalışan sayısı ve kurumsal ofis sayısı bakımından Türkiye’nin lider firmaları arasında yer alıyor. Yaklaşık 13 bin aracıyla müşterilerine en iyi hizmeti sunan şirket, Türkiye’deki performansıyla son 3 yıldır müşteri memnuniyetinde Enterprisedünyasının lideri konumunda bulunuyor.