Enterprise pandemi dinlemedi 6 ayda 6 yeni ofis açtı

Pandeminin başından bu yana Bodrum, Antalya, Sivas, Fethiye ve İstanbul’da şehir içi ofisler açan Enterprise, böylece altıncı ofis yatırımını da gerçekleştirmiş oldu. Marka, yıl sonuna kadar şehir ofislerinin sayısını 40’a kadar çıkarmayı hedefliyor.

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Pandemi döneminde de müşteriyi odağımıza alarak hareket ettik ve hijyeni işimizin temel unsuru olarak ele aldık. Bu noktada şehir içi ofis yatırımları da yaparak müşterilerimizin araç kiralama süreçlerini olabildiğince kolaylaştırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.