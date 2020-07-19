Enteresan gelişme! Bilim insanları duyurdu: Aniden ortadan kayboldu

Bilim insanları bir kara deliğin ansızın kararıp sonra yeniden görüldüğünü, cismin parlaklığının süratle, normalde milyonlarca yıl sürecek şekilde değiştiğini bildirdi.

Bilim insanları, daha önce hiç görülmemiş bu durumun belirgin bir nedeni olmadığını de ifade etti. Öte yandan bilim insanları, dolaşan bir yıldızın kara deliğin önünü tekrar görünene kadar kesmesiyle olayın meydana gelmiş olabileceğini de söyledi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) fizik bölümünün yardımcı doçenti Erin Kara, şu ifadeleri kullandı:

Bu büyüklükteki parlaklık değişimlerinin, binlerce yıldan başlayıp milyonlarca yılı da bulabilen sürelerde gerçekleşmesini bekleriz. Bu cisimdeyse 10 bin birimlik değişimi bir yıllık süre içinde gözlemledik, hatta yüz katlık bir değişim 8 saat içinde gerçekleşti ki, bu da şimdiye kadar hiç duyulmamış bir şey ve gerçekten inanması zor.

Kara delikler elbette ki siyah fakat uçlarında veya olay ufkunda beliren "taçları" sayesinde görülebiliyor. Taç, ışımaları evren boyunca parlayarak yayılan yüksek enerjili ve çok yüksek sıcaklıklara gelene kadar ısıtılmış parçacıklardan meydana geliyor.

Bilim insanları, cisimlerin kara deliğin içine düşüp ani ve açıklanamaz parlaklık düşüşüne yol açmalarıyla tacın ortadan kalktığını tahmin ediyor. Kara deliğin daha sonra maddeleri uçlarında tekrar toplamasıyla yeniden oluşturduğu taç, zamanla neredeyse önceki kadar parlak şekilde yeniden görülmeyi başardı.

Bu, kara deliğin çekimi içine giren bir yıldızın, etrafını saran ve girdap gibi dönen diskin içinde dönüp durup, giderken hasar vermesiyle gerçekleşmiş olabilir. Ardından parçacıklar kara deliğin içine düşmüş, bu da kara deliğin kararmasına neden olmuş olabilir.

Bunun gerçekleşmesinden sonra kara deliğin parlaklığı bir yıl içinde 10 binde bire kadar düşmüş. Böyle bir değişim daha önce hiç görülmemişti.

Olayı takip eden birkaç ay içinde kara delik ve tacının etrafındaki boşluktan malzemeyi çekerek tekrar oluşmasıyla, kara delik tekrar parlaklaşmaya başlamış. Bu da daha önce eşi görülmemiş bir şey.

Kara, yaptığı bir açıklamada şöyle dedi:

İlk kez bir tacın önce ortadan kaybolduğunu, fakat sonra kendini yeniden inşa ettiğini görmüşüz gibi duruyor, üstelik bunu gerçek zamanlı olarak izliyoruz.

Bu, bir kara deliğin tacına başta nasıl ısı ve enerji yüklendiğini anlamamız için gerçekten önemli olacak.

Kısmen NASA'nın fonladığı araştırma, Astrophysical Journal Letters'ta yayımlanan yeni bir makalede betimlendi.

Independent'in haberine göre; çalışmanın ardındaki bilim insanları, daha da olağandışı şeylerin gerçekleşmesi ihtimaline karşı kara deliği gözlemeye devam edecek.

Kara, "Bir gözümüz üstünde olsun istiyoruz" dedi.

Hala olağandışı bir şekilde yüksek akılı halde ve çılgınca bir şey daha yapabilir, bundan dolayı bunu kaçırmak istemiyoruz.