Enstitü İstanbul İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılacak?

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1996 yılında kurulan İSMEK’i yeniden tanıttı. İBB koltuğuna oturduktan sonra ilk işi İSMEK kurslarının kapısına kilit vuran İmamoğlu, kendi eseriymiş gibi İSMEK’i Enstitü İstanbul İSMEK adını vererek büyük bir iş yapmışcasına tanıttı. Daha önce 40 alanda hizmet veren İSMEK, İmamoğlu'nun adını verdiğ Enstitü İstanbul İSMEK'te eğitim alını 22'ye düşürüldü.

Enstitü İstanbul İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır? Enstitü İstanbul İSMEK kurslarında mesleki eğitimler, kişisel gelişim, güzel sanatlar ve el sanatları ve zanaat bölümleriyle 140 eğitim merkezi ileEnstitü İstanbul İSMEK hizmet vermeye başlayacak.

İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılacak?

Enstitü İstanbul İSMEK internet sitesini ziyaret edip; eğitim merkezlerini ve eğitimleri incelemek sonrasında kaydolmak istiyorsanız “Giriş” butonuna tıklayınız. Eğitimleri ve eğitim merkezlerini inceledikten sonra eğitimlere kayıt olmak için “Kayıt Ol” butonuna tıklayınız.

Enstitü İstanbul İSMEK uzaktan eğit var mı?

Enstitü İstanbul İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi eğitimlerini incelemek , sonrasında kayıt olmak için “Giriş” butonuna tıklayınız

Enstitü İstanbul İSMEK’te hangi bölümler var?

Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Grafik ve Teknik Tasarım, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Mesleki Teknik Eğitim, Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi, Muhasebe ve Finans, Robotik ve İnovasyon, Turizm ve Otelcilik, Yönetim ve Hizmet ile Ziraat alanları yer alıyor.

Enstitü İstanbul İSMEK merkezleri nerede var?