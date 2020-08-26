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Spor Enner Valencia, Fenerbahçe için İstanbul'da
Spor

Enner Valencia, Fenerbahçe için İstanbul'da

Yeniakit Publisher
2020-08-26 23:41:13 -
Enner Valencia, Fenerbahçe için İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yürüttüğü Enner Valencia İstanbul'a geldi.

Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Valencia'ya ailesi ve menajeri de eşlik etti.

Sarı-lacivertlilerle transfer görüşmeleri yapan forvet oyuncusunun sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de West Ham United ve Everton'da forma giyen Enner Valencia, 75 lig müsabakasında 11 gol attı.

Temmuz 2017'de Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer olan tecrübeli futbolcu, 96 lig müsabakasında 30 kez fileleri havalandırdı.

Ekvador Milli Takımı'nın da formasını terleten Valencia, 54 karşılaşmada 31 kez gol sevinci yaşadı.

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