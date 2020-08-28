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Spor Enner Valencia: "Çok mutluyum"
Spor

Enner Valencia: "Çok mutluyum"

"Bu kadar büyük ve harika bir camianın bir parçası olmaktan dolayı mutluyum" - "Ligin başından itibaren başarılı olacağıma inanıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 21:27:08 -
Enner Valencia: "Çok mutluyum"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, sarı-lacivertli kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Ekvadorlu futbolcu, sarı-lacivertli kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de başarılı olacağına inandığını dile getiren 30 yaşındaki hücum oyuncusu, "Bu kadar büyük ve harika bir camianın bir parçası olmaktan dolayı mutluyum. İlk kez Türkiye'de bulunuyorum, bir Türk takımında oynuyorum. Çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir camiada olmak şampiyonluk isteğini getirir. Bunun için gerekli çalışmaları yapacağım. Ligin başından itibaren başarılı olacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Enner Valencia, "Buraya gelme aşamasında çok fazla mesaj atan ve buraya çağıran Fenerbahçe taraftarlarına şükranlarımı iletiyorum. Bu forma için yüzde 100 mücadelemi vereceğim." ifadelerini kullandı.


- Sağlık kontrolünden geçti


Enner Valencia'nın sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünde tecrübeli futbolcunun kan tetkikleri yapıldı.

Ekvadorlu oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Valencia'nın sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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