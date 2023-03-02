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Gündem Enkazdan 'ses geldi' ihbarı
Gündem

Enkazdan 'ses geldi' ihbarı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazından 'çığlık sesi geldi' ihbarı asılsız çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 03:55:00 -
Enkazdan 'ses geldi' ihbarı

Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde vatandaşlar bölgede bulunan polislere depremde yıkılan bir binanın enkazından çığlık geldiğini söyledi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine Demokrasi Meydanı yakınlarında bulunan binanın enkazına gitti.

Enkazda arama yapan ekipler, bir süre ise dinleme yaparak sesi ve geldiği yönü tespit etmeye çalıştı. Depremin ardından geçen 24 gün sonra gelen ihbar üzerine heyecanlanan ekipler, yaptıkları araştırmada gerçeği kısa sürede tespit etti. Sesin yırtıcı bir kuşa ait olduğunu, kuşun ise enkazın yanında bulunan hasarlı ve boşaltılan bir binada yuva yaptığını tespit etti.

Çığlığa benzeyen sesin kuşa ait olduğu belirlenmesi üzerine ise ekipler, diğer enkaz çevreleri ile ara caddelerde devriye attı.

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