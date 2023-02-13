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Gündem Enkazdan kurtarılan Ömer'in hayali gerçek oldu! Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızından önemli destek
Gündem

Enkazdan kurtarılan Ömer'in hayali gerçek oldu! Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızından önemli destek

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altından 152 saat sonra kurtarılan 9 yaşındaki Ömer'in forma hayali gerçekleşti. Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Ömer ile bir araya gelerek ona forma hediye etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 23:36:00 - 2023-02-14 00:11:48
Enkazdan kurtarılan Ömer'in hayali gerçek oldu! Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızından önemli destek

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Hatay'da enkaz altından 152 saat sonra kurtarılan 9 yaşındaki Ömer ile bir araya gelerek ona forma hediye etti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara bir destek de Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Josef de Souza'dan geldi.

Tribüne maç izlemeye de davet etti!

Josef, Hatay Antakya'da enkaz altından 152 saat sonra çıkarılan 9 yaşındaki Ömer'in isteğini yerine getirdi.

Hastanede Ömer'i ziyaret eden Josef de Souza, Ömer'in istediği Beşiktaş formasını kendisini vererek ona destek oldu.
Josef de Souza, Ömer'i iyileştikten sonra Vodafone Park'ta maç izlemeye de davet etti.

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