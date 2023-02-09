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Enkazdan 72 saat sonra çıkartılan minik Hazal'ın duygulandıran sözleri!

Hatay'da 72 saat sonra enkazdan kurtarılan 5 yaşındaki Hazal Güner'in ekiplerle diyaloğunu izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı: Su içmem, daha muayene olmadım.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 17:22:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Hatay'da süren çalışmalarda, 72 saat sonra enkazdan kurtarılan 5 yaşındaki Hazal Güner'in ekiplerle diyaloğunu izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı.

5 yaşındaki Hazal, ekiplerin, "Su içer misin?" sorusuna, "Su içmem, daha muayene olmadım." diye cevap verdi.

Hazal'ın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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