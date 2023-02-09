Enkazdan 72 saat sonra çıkartılan minik Hazal'ın duygulandıran sözleri!
Hatay'da 72 saat sonra enkazdan kurtarılan 5 yaşındaki Hazal Güner'in ekiplerle diyaloğunu izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı: Su içmem, daha muayene olmadım.
Yeniakit.com.tr
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Hatay'da süren çalışmalarda, 72 saat sonra enkazdan kurtarılan 5 yaşındaki Hazal Güner'in ekiplerle diyaloğunu izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı.
5 yaşındaki Hazal, ekiplerin, "Su içer misin?" sorusuna, "Su içmem, daha muayene olmadım." diye cevap verdi.
Hazal'ın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.