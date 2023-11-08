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Yerel Enkazdan 275 gün sonra ceset çıktı!
Yerel

Enkazdan 275 gün sonra ceset çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-11-08 21:39:00 - 2023-11-08 21:58:08

Hatay’da asrın felaketinin 275. gününde enkaz altından ceset çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da binlerce kişi depremde hayatını kaybetmişti. Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için yürütülen çalışmalarda enkazdan ceset çıktı.

Yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu düşünülen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.

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