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Siyaset Enkaz yerde, Demirtaş seçim peşinde!
Siyaset

Enkaz yerde, Demirtaş seçim peşinde!

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde can kaybı gün geçtikçe artarken siyasi partiler seçim tarihi peşine düştü.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 15:22:00 -
Enkaz yerde, Demirtaş seçim peşinde!

Türkiye henüz sarsıcı depremin enkazıyla mücadele ederken Demokrat Parti, CHP ve İYİ Parti'nin ardından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da seçim tarihi peşine düştü.

İran'daki ''başörtüsü zorunluluğu kaldırılsın'' eylemlerine saçlarını kazıtarak destek veren Demirtaş, henüz binlerce insan enkaz altıyken seçim tarihi peşine düştü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''halk bunlara izin vermez'' diyen Demirtaş şunları söyledi;

'Seçimler, Anayasa'nın 78. maddesine göre sadece TBMM'de ve resmen ilan edilmiş savaş hali kararıyla ertelenebilir. Bunun istisnası yoktur.

TBMM'yi yok sayıp seçimleri erteleme kararı almak, açıkça siyasi darbe olur.'

Demirtaş'ın bu söylemleri büyük tepkiye yol açtı.

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