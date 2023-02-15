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Gündem Enkaz döküm alanlarında güvenliği sağlıyorlar! MSB'den açıklama
Gündem

Enkaz döküm alanlarında güvenliği sağlıyorlar! MSB'den açıklama

Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların molozlarının döküldüğü alanlarda trafik güvenliğini sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 18:40:00 -
Enkaz döküm alanlarında güvenliği sağlıyorlar! MSB'den açıklama

Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların molozlarının döküldüğü alanlarda trafik güvenliğini sağlıyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'deki 19'uncu Komando Tugayı, Kahramanmaraş'taki asayiş görevine devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda Mehmetçik, enkaz döküm alanlarının trafik güvenliğini de kontrol ediyor.

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