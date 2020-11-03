  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Enkaz çalışmalarında kurtarma ekibinden "Türk bayrağı" hassasiyeti
Aktüel

Enkaz çalışmalarında kurtarma ekibinden "Türk bayrağı" hassasiyeti

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:59:00 -
Enkaz çalışmalarında kurtarma ekibinden "Türk bayrağı" hassasiyeti

İZMİR (AA) - İzmir'de arama kurtarma çalışması devam eden Rıza Bey Apartmanı'nda bulunan Türk bayrağı, ekipler tarafından özenle çalışma alanı dışına taşındı.

İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin 91 saat sonra sağ olarak çıkardığı Ayda Gezgin’in de bulunduğu Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Arama kurtarma ekipleri, zaman zaman sismik dinleme yaparak canlı izi bulmaya çalışıyor.

Bu sırada enkaz içinde bulunan 3 kedi de kurtarıldı.

Bölgeden molozların temizlenmesine de çalışan ekiplerin, yerde buldukları Türk bayrağını temizleyerek enkaz alanı dışına çıkarması da kameralara yansıdı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Viyana 2 Türk’ü konuşuyor! Saldırıdan detaylar
Dünya

Viyana 2 Türk’ü konuşuyor! Saldırıdan detaylar

Avusturya'nın başkenti Viyana’da düzenlenen terör saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Sosyal medyada yayılan saldırı anını..
Ermenistan tarafı biraz önce açıkladı: Çekilme kararı aldık
Dünya

Ermenistan tarafı biraz önce açıkladı: Çekilme kararı aldık

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devem ederken Ermenistan tarafından flaş bir açıklama geldi.
Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uyd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay