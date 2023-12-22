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Yerel Enkaz başında cebindeki bisküviyle milyonları yasa boğmuştu: Şerif amcadan acı haber!
Yerel

Enkaz başında cebindeki bisküviyle milyonları yasa boğmuştu: Şerif amcadan acı haber!

Yeniakit Publisher
2023-12-22 15:07:00 -
Enkaz başında cebindeki bisküviyle milyonları yasa boğmuştu: Şerif amcadan acı haber!

Hatay'da enkaz başında cebindeki bisküviyle evladının kurtarılmasını bekleyen ve "Cebimde bisküvi var. Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim" sözleriyle Türkiye'nin yüreğini dağlayan Şerif Ölmez'den acı haber geldi. Asrın felaketinde eşini ve üç çocuğunu kaybeden acılı baba, ailesinin hasretine dayanamayarak kansere yenik düştü. Şerif Ölmez, vasiyeti üzerine elinde bisküviyle kurtarılmasını beklediği 3 yaşındaki evladı Oktay'ın yanına defnedildi.

Türkiye 6 Şubat'ta tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden oldu.

'Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim'

Hatay'da enkaz başında cebindeki bisküviyle evladının kurtarılmasını bekleyen 61 yaşındaki Şerif Ölmez de yaşadığı çaresizliği, "Cebimde bisküvi var. Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim. Kimse çıkmadı” sözleriyle hafızlara kazınmıştı.

Üç çocuğu ve eşinin hasretine dayanamadı

Türkiye'yi ağlatan acılı baba, 3 çocuğu ve eşi asrın felaketinde yitirdi.

Ölmez, 48 yaşındaki eşi Halime, çocukları; 14 yaşındaki Cansu, 16 yaşındaki Savaş ve 3 yaşındaki Oktay'ın hasretine dayanamayarak asrın felaketinden 2 ay sonra kansere yakalandı.

Kansere yenildi

Yaklaşık 9 ay boyunca yaşam mücadelesini sürdüren acılı baba, geçtiğimiz çarşamba günü hayatını kaybetti.
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Vefat eden Ölmez, evlatları ve 3 çocuğunun mezarının bulunduğu Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Vasiyeti yerine getirildi

Ölmez, vasiyeti üzerine elinde bisküviyle kurtarılmasını beklediği 3 yaşındaki evladı Oktay'ın yanına defnedildi.

'Kanser olduğunu depremden 2 ay sonra öğrendik'

Hülya Karataş, babası Şerif Ölmez'in kardeşlerinin ve annesinin acısına dayanamayarak vefat etiğini belirterek, “Acımız çok büyük, depremle başladı her şey. Kardeşlerimi, annemi kaybettikten sonra babacığımda rahatsızlandı. Acıya dayanamadı ve rahatsızlandı. Öğrendiğimizde yıkıldık ama kendisi bilmiyordu rahatsızlığını. Çok erken oldu gidişi, hasretlerine dayanamadı. Kanser olduğunu depremden 2 ay sonra öğrendik. Karaciğer kanseriydi” dedi.

'Küçük kardeşime bisküvi verememişti, onun üzüntüsü vardı hep'

Karataş, babasının bisküvi vermek için kurtarılmasını beklediği Oktay'ın yanına gömüldüğünü belirterek “Acımız çok büyük, dün anlamadım ama bu gün yokluğunu daha çok hissediyorum. 2 kardeşim orada yatıyor, 1 kardeşim ve annem burada. Eşinin ve Oktay'ın yanına gömüldü. Küçük kardeşime çok düşkündü. Bisküvi verememişti, onun üzüntüsü vardı kendisinde Oktay'ın yanına gömüldü. İnşallah cennette kavuşmuşlardır. Şuanda 3 kardeşim, annem ve babam aynı mezarlıkta. 5'i yan yana yatıyor” ifadelerini kullandı.

“Vasiyeti üzerine, eşi ve çocuklarının yanına gömdük”

Hacıpaşa Mahallesi Muhtarı Burhanettin İpek, Şerif Ölmez'in vasiyetini yerine getirdiklerini ifade ederek “Öncesinde bir hastalığı veya başka bir şeyi yoktu. Depremden sonra ağırlığı taşıyamadı, çok üzüntüden dolayı birden rahatsızlandı. Dün vefat etti. Vasiyeti üzerine, eşi ve çocuklarının yanına gömdük. Ben onlara gitmek istiyorum demişti. Vasiyetini yerine getirdik. Çocuklarının ve eşinin yanında defnettik. Rabbim rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

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