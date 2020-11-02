Enkaz altındakilere 72 saat içerisinde ulaşmak istiyoruz! Dünyanın en profesyonel ekibi görev başında

17 binanın çöktüğü ve dün akşam itibariyle 64 kişinin hayatını kaybettiği, 949 kişinin yaralandığı ve 104 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığı 6,6 İzmir depreminin ardından yapılan çalışmaları aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir Valiliği ve AFAD ekiplerinin koordinasyonunda 26 farklı grubun, arama kurtarma çalışmalarına 8 ayrı binada devam ettiğini söyledi. 9 binada arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Oktay, “Doğanlar Apartmanı, Yağcılar Apartmanı, Emrah Apartmanı burada iki binamız var, Rıza Bey, Apartmanı, Yılmaz Erdek Apartmanı, Barış Sitesi orada da 2 binamız var. Bu 8 binamızda çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Arama kurtarma ekiplerimiz, son derece profesyonel. Belki dünyanın en profesyonel ekipleri ama profesyonelliğin ötesinde bu işe yüreklerini koydular. Şu anda da toplamda 2 bin 76 arama kurtarma personelimiz 8 binada zamana karşı yarış halinde” dedi.



Titiz ve hızlı ilerliyoruz



Enkaz altında kaç kişinin kaldığıyle ilgili “Şu anda net sayıları vermek istemiyoruz. Elimizde bütün çalışmalarımız var. Kaç kişi olabileceği tahminimiz var ama yine de net sayıları vererek aileleri sıkıntıya sokmak istemiyoruz. Çalışmalar son derece titiz ve hızlı gidiyor. 72 saat bizim için çok önemli. 72 saate kadar canlı ulaşabilme şansımız çok yüksek, hayatta iseler onlara mutlaka ulaşacağız” diyen Oktay, hasar tespit çalışmaları hakkında ise şunları kaydetti: "Toplam 1238 binada çalışmalar tamamlandı. Bağımsız bölüm olarak baktığımızda toplam 23 bin 807 daire var. Bunlardan 1238 binadan 26'sı acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina. Daire olarak baktığımızda bu sayı 365. Bornova'da 4 ağır hasarlı bina, 1 orta hasarlı bina, 111 az hasarlı bina ve 251 hasarsız bina var. Hasarın en yoğun olduğu ilçemiz Bayraklı'da 6 bina yıkık durumda, 7 bina acil yıkılacak, yine 9 bina ağır hasarlı, 3 bina orta hasarlı ve 260 bina da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. 586 binamızda hasar olmadığı tespit edildi. Hasar tespit çalışmaları 10 günden daha erken sürede tamamlanacak. Orta ve ağır hasarlı binalara kesinlikle müsaade etmiyoruz, hiçbir vatandaşımızın şu anda o binalara girmelerini istemiyoruz” dedi.



3880 çadır, 3 konteyner kent



Zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini, barınma ve beslenme konusunda da herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten Oktay "Yurtlarımız açık. Spor salonlarımız ve gençlik merkezimiz, yaklaşık 7000 kapasiteli, buna ilaveten çadır kurulumları da devam ediyor. Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde 3 bin 880 çadır kurulması planlanıyor. Yaklaşık 21 bin kişi barınma kapasitesine sahip olacak. 1500 çadıra yakın kurulum tamamlandı. Bu çadırlarda barınan kişi sayısı 2 bin 685. Buna ilaveten de yine biraz daha uzun süreli barınmaya ihtiyacı olacak vatandaşlarımızla ilgili çok hızlı şekilde konteyner alanları oluşturmaya başladık. 3 konteyner merkezi için yerler belirlendi. 21 bin battaniye ile 3 bin mutfak seti ile yeteri kadar uyku seti bölgeye getirildi. İlk etapta 24 milyon liralık kaynak İzmir'e aktarıldı. Enerji hatlarıyla ve doğal gazla ilgili sıkıntı yok, hasarlı binalar hariç tüm binalara elektik ve doğal gaz verildi. İzmir'de bir kez daha gördük ki; öldüren deprem değil, öldüren sağlıksız binalar. Afetlerden önce afetlere hazır olmak zorundayız. Aksi takdirde çocuklarımızın mezarını kendi elimizle yapmış oluyoruz" dedi. Oktay 19 teknenin battığını, 23 teknenin de kurtarıldığını sözlerine ekledi.



Kira, eşya ve taşınma yardımı



Hayatını kaybedenler için yapılacak 10 bin lira yardımın başladığını açıklayan Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise kiracı ve ev sahiplerine yapılacak yardımları şöyle duyurdu: “Eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 30 bin lira yardım yapılacak. Yıkılan ve ağır hasarlı binalarda ev sahibi ve kiracılara dönük kira, eşya ve taşınma yardımları yapılacak. Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara ise 5 bin lira kira ve taşınma yardımı yapılacak.”