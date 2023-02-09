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Yaşam Enkaz altında duygulandıran sohbet: Çıktığında oyun oynayacağız
Yaşam

Enkaz altında duygulandıran sohbet: Çıktığında oyun oynayacağız

7 yaşındaki Solin ile kurtarma görevlisinin arasında geçen diyalog herkesi gözyaşlarına boğdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 16:08:00 -

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından enkaz altındaki yaşam ümidi sürüyor. Zonguldak’tan Adıyaman'a giden maden işçileri 7 yaşındaki Solin isimli kız çocuğunu enkaz altından kurtardı. Kurtarma sırasında maden işçileri ile küçük çocuğun arasındaki diyalog duygulara anlara neden oldu.

Görevliler 3 kat yerin altına inip Solin’e ulaştılar, Küçük kızın başını okşayıp acısını hafifletmeye çalışan kurtarma ekibindeki görevli ile arasında ağlatan diyaloglar yaşandı.

Görevli, “Elin acıyor, tamam iyileştireceğiz. Sen dinlen ama uyuma. Çıktığında oyun oynayacağız. Hani az önce elimi tuttun ya” ifadelerini kullandı.

Solin ise ekiplere, “Siz hepiniz ikiz gibisiniz. Senin ikizin var mı” deyince duygusal anlar yaşandı.

Görevli, “Buraların toz mu oldu, sileyim mi. Sen gözlerini kapalı tut. Kızım bak geldim yanına kadar hiç korkma. Yanındayım. Şimdi o elini de çıkaracağız oradan. Seni yavaşça çekeceğim” diyerek moral verdi.

Kolunda hafif sıyrıklar olan Solin 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak sağlık kuruluşuna sevk edildi. Maden ekibi de bir canı daha kurtarmanın sevinciyle başka enkazlarda çalışmaya başladılar.

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