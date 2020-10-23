'Enis Berberoğlu' açıklaması: Yeni karar almalı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Şentop, eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili de açıklamada bulundu.

Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

AYM'nin Enis Berberoğlu kararı

Paylaşmasam da Yargıtay'ın dokunulmazlık kararı bağlayıcı. Karara muhatapları ve ilgili mahkemenin uyması gerekir.

Kesin hükmü kaldırmaz, ilgili mahkeme yeni karar almalı.

Azerbaycan açıklaması

Ermenistan bölgeyi ateş çemberine çevirmeye çalışıyor.

Sadece Türkiye Azerbaycan'ı haklı görmüyor. Uluslararası toplum ve uluslararası platformlar, Azerbaycan'ın bu konuda haklı olduğunu görüyor.

Türkiye dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında yer alıyor.