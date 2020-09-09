English Home
English Home kimin? English Home kampanyaları, şubeleri, English Home çalışma saatleri ve günleri gibi soruların ayrıntıları haberimizde.
English Home ev tekstili üzerinde ürünler satan bir mağazalar zinciridir. English Home’un sahibi aynı zamanda A101 ve Memorial Hastaneleri’nin de sahibi olan Turgut Aydın’dır.
English Home’nın sahibi olan Turgut Aydın İstanbul’a gelerek 15 yaşında iş hayatına atılır. Sultanhamam’da atölyelerde havlu asacağı, kapı kolu gibi farklı ürünlerle meşhur olarak işlerini ilerletmiş olan bir iş adamıdır.
English Home ürünleri
English Home mağazalarında, ev tekstili, sofra, mutfak ürünleri, banyo ve dekorasyon malzemeleri, halı, kilim, bebek, çocuk giyimi, kişisel bakım ve kozmetik ürünleri satışa sunuluyor. Ayrıca özel koleksiyon ürünleri ile de müşterilerine hizmet sağlıyor.
English Home çalışma saatleri ne?
English Home her gün AVM lerde sabah saat 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer English Home mağazaları ise 09.00-21.00 arası hizmet sağlıyor.
English Home mağazaları pazar günleri açık mı?
English Home mağazaları Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde açıktır. Dini bayramların ilk günü 12:00-14:00 saatlerinde açılarak 22.00’ye kadar hizmet vermektedir.
English Home’da kapıda ödeme seçeneği var mı?
English Home’da kapıda ödeme seçeneği başladı. English Home online alışverişlerinizde kapıda kredi kartı ya da nakit olarak anında güvenle ödeme seçeneği mevcuttur.
English Home mağazaları nerelerde bulunuyor?
English Home ev tekstili ve dekorasyon ürünleri mağazası yurtdışında da mağazalaşmaya hız verdi. Türkiye'de 56 kentte toplam 230 mağazası bulunan marka, yurtdışında da 50 mağazaya sahiptir.
İşte Türkiye English Home mağazaları ve adres bilgileri…
ADANA KENAN EVREN BULVARI
Mahfe sığmaz Mah. Kenan Evren Bulv. 79121 Sk. Petek sitesi B Blok Zemin MAT
ADANA TURGUT ÖZAL CADDESİ
Güzelyalı Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Demet Apartmanı No : 130 A-B
ADANA M1-REAL
M1 Merkez Adana Alışveriş Merkezi Yeni Mahalle Öğretmenler Bulvarı No.15/84 Mağaza no: 97 - A
ADANA TÜRKMENBAŞI CADDE
Gürselpaşa Mah. Ali Bozdoğanoğlu Blv. Dinçer Plaza altı 77/B
ADANA1_CADDE
Cemalpaşa Mah. 63005 Sokak Gökçe Apt. No:26/C,Seyhan-Adana
ADANA OPTİMUM
Adana Optimum Outlet AVM Hacı Ömer Sabancı Bulvarı No:28
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR PARK AVM
Güvenevler Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak bulvarı 2096. Sokak no:1 Eski otogar
AKSARAY
AKSARAY EFOR
Efor AVM, Kılıçaslan mah. Atatürk Blv no:106 Aksaray Efor avm 1.Bodrum kat
AMASYA
AMASYAPARK AVM
Hacı İlyas Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. N.154
ANKARA
ANKARA 365
365 AVM, Birlik mah. 428 cad. No.41 Kat.1 Mağaza No:116-117 Yıldız
ANKARA ARCADIUM
Koru Mah.,2432.Cad.No:192, Mağaza No:105 06810 Çankaya Ankara
ANKARA ARMADA
ARMADA ALIŞVERİŞ VE İŞ MERKEZİ Eskişehir Yolu No:6
ANKARA BAHÇELİEVLER
7.cadde 61. Sokak (eski 29. Sokak) Numara 16. Yukarı Bahçelievler – Çankaya
ANKARA CEBECİ CADDE OUTLET
Fakülteler Mah. Cemal Gürsel Cad. 76/A Cebeci- Çankaya/Ankara
ANKARA CEPA
Cepa AVM Eskişehir Yolu 7.Km No:2-30C
ANKARA DİKMEN CADDE
Aydınlar Mah. Dikmen cad. manolya apt. bina:320 D/11 Çankaya /Ankara
ANKARA HOŞDERE CADDE
Güzeltepe Mah.Hoşdere Cd.No:218/A
ANKARA KENTPARK
Kentpark AVM, Eskişehir yolu 7.km No.164 Mağaza no: 1B-64 ve 1B-65
ANKARA KIZILAY AVM
Kızılay AVM, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı NO:96 1.Bodrum Kat Mağaza no:122a Kızılay /Ankara
ANKARA ONE TOWER AVM
Kudus Cad. No:6 Çankaya/Ankara
ANKARA ÖVEÇLER CADDE
Öveçler Mah. Kabil Cad. No:26 A
ANKARA TAURUS
Taurus AVM, Konya Yolu Mevlana Bulvarı No:190 Kat No: 2B035A Dükkan No: 54A Balgat/ Çankaya
ANKARA OPTİMUM
Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi | Eryaman Ayaş Yolu No:93/B-10 06930
ANK METROMALL1 AVM
TUNAHAN Mah. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS Cad. A Apt. No: 2 A / ETİMESGUT / ANKARA
ANKARA ANTARES
ANTARES-Antares Alışveriş ve Yaşam Mrkzi Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Ayvalı
ANKARA FTZ AVM
Fatih Caddesi No:30 KEÇİÖREN - ANKARA
ANKARA ANATOLİUM
Anatolium AVM, Akşemsettin Mah. Doğukent Cad. 215-B-1 zemin kat 39-40
ANKARA ATLANTİS
Ankara Atlantis City AVM Köroğlu Gürtaş Emir Renkyol Ortak Girişimi Başkent Bulvarı No: 224 Batıkent
ANKARA GORDİON
Gordion AVM, Ankaralılar Caddesi no:2 Koru mahallesi
ANKARA PODİUM AVM
Macun-1 sokak Yenimahalle/ Ankara AVM içi Kat 2 No : 049
ANTALYA
ANTALYA ALANYA MEGA MALL AVM
Konaklı Mah.100.Sokak No:13 MEGA MALL AVM Zemin Kat No:18
ANTALYA ALANYUM AVM
Alanyum AVM Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Bulvarı No: 219 Alanya/Antalya
ANT MAHMUTLAR CAD
MAHMUTLAR Mah. BARBAROS Cad. SULTAN VİP Sit. A BLOK Apt. No: 92 A/C
ANTALYA ERASTA
Erasta Park AVM, Ahatlı Mah. Dumlupınar Bulvarı Kepez / ANTALYA (Mağaza No:1K 02
ANT OZDILEK1 AVM
FABRİKALAR Mah. FİKRİ ERTEN Cad. ÖZDİLEK AVM Sit. No: 2 / KEPEZ / ANTALYA
ANTALYA MİGROS
Migros AVM, Arapsuyu Mah., Atatürk Bulva No: 3, 07070 1. Bodrum Kat 06
ANT HURMA CAD
LİMAN Mah. ATATÜRK Bul. No: 236 A KONYAALTI / ANTALYA
ANT_KONYAALTI_UNCALI_CADDE_OUT
Konyaaltı Uncalı Cad: Gazi Mustafa Kemal Blv. No: 92
ANTALYA MANAVGAT NOVADA AVM
Sorgun Mah.8096. Sok. B1-25 ENGLISH HOME Manavgat Novada AVM / ANTALYA
ANTALYA SHEMALL AVM
SHEMALL AVM, Fener Mahallesi Tekelioğlu Cad. No:3 Antalya. Mağaza No: 1.kat,47-4
ANTALYA TERRACITY
TerraCity AVM Fener Mahallesi. Tekelioglu Caddesi No: 55 Lara Muratpasa 07160 Antalya
ANT ISIKLAR CAD
BALBEY MAHALLESİ İSMETPAŞA CADDESİ TUNCA İŞ HANI NO :3 MURATPAŞA
ARTVİN
ARTVİN BAZAAR AVM
İstanbul Bazaar Alışveriş Merkezi Uzunyalı Mah. Atatürk Bulvarı Dr.Alper Temur Cad. Mağaza No:23
AYDIN
AYDIN DİDİM CADDE
Çamlık Mah. Atatürk Bulvarı. No: 43/1
AYDIN DİDİM KİPA AVM
Kipa AVM: Mağaza No: 3; Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. No:284/A Didim/AYDIN
AYDIN CADDE
No:3A Merkez-Aydın Kurtuluş Mahallesi,2017 Sokak,
AYDIN_FORUM
Forum AVM, Aydın Merkez Müze Bulvarı No:1
AYDIN KUŞADASI AVM
Yavansu Yolu Cd., 09400 Kuşadası/Aydın
AYDIN KUŞADASI CADDE
Türkmen Mah. 50. Yıl Cad. No:5
AYDIN KUŞADASI KİPA AVM
Değirmendere Mah. Süleyman Demirel Cad. No:223 Zemin Kat Mağaza No: 22-17
AYD KUSADASI1 AVM
YAVANSU Mah.KARAOVA Sok.KUŞADASI AVM Sit G BLOK Apt. No: 8 /7 / G1 KUŞADASI
AYDIN NAZİLLİ CADDE
Yeni Mah. Hurriyet Cad. No:190/D
BALIKESİR
BLK 10 BURDA AVM
GAZİOSMANPAŞA Mah. 381 Sok. No: 3 / 52 MERKEZ-MERKEZ
BANDIRMA LİMAN
Bandırma Liman AVM, 17 Eylül Mahallesi Gönen Yolu No: 2/1
BALIKESİR EDREMİT NOVADA AVM
Novada Edremit, Yoleren Mahallesi. Mağaza No: GF Blok 10
BALIKESİR YASA OUTLET
Akçay Yasa Outlet:Kızılkeçili Mah.Mağaza No: 4 Bağımsız Bölüm 2 Edremit/Balıkesir
BALIKESİR ERDEK CADDE
Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Tanrıöver Apartmanı No:19/A Erdek-Balıkesir
BALIKESIR YAYLADA
Yaylada AVM, Bursa Yolu 1.Km
BALIKESİR AYVALIK1 CADDE
Fevzipaşa Mah. İnönü Cad. Atatürk Bulvar No:81/1,Ayvalık-Balıkesir
BALIKESİR CADDE
Eski Kuyumcular Mah. Çavuş Sokak,No:4
BALIKESİR SUSURLUK CADDE OUTLET
Han Mah.Balıkesir Cad. No:3,Balıkesir Susurluk da Yasa Tesislerinde yer alan
BARTIN
BARTIN CADDE
Kırtepe Mah.Cumhuriyet Cad.No:17 Bartın
BATMAN
BATMANPARK AVM
Batman Park AVM; ültür Mah.Turgut Özal Bulvarı Golden Park A.Ş Sit.No:315/101
BOLU
BOLU 14 BURDA AVM
Bolu 14 Burda AVM, Paşaköy mah. D-100 karayolu Cad. No:8-16
BOLU HIGHWAY
Bolu Highway AVM, Ankara – İstanbul Otoyolu 227.km Elmalık Mevkii
BURSA
BURSA İNEGÖL AVM
İnegöl AVM, Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi No:2
BURSA FSM CADDE
FSM cad. Fethiye Mah. Alev Sokağı. No: 8-A
BURSA MARKA AVM
Odunluk Mah. Mihraplı Cad. No:6/A Mağaza No:14
BURSA ÖZLÜCE CADDE
Altınşehir M. Ahmet Taner Kışlalı Blv. 325. Sokak No:11/a 11b Elif Ofis İş M. A blok no3-8 Nilüfer/BURSA
BURSA AS OUTLET AVM
Yalova Yolu 9.km Mağaza No: B06-B07
BURSA KENTMEYDANI
KENT MEYDANI ALIŞVERİŞ MERKEZİ, Santral Garaj Mah.
BURSA KORUPARK
Bursa Korupark AVM Adnan Menderes Mh.Mudanya Cad.No: 2
BURSA ZAFER PLAZA
Zafer Plaza AVM, Zafer Meydanı İtfaiye Yanı Cemal Nadir Cad. Mağaza no: 125
BİLECİK
BİLECİK SARAR OUTLET AVM
Bozüyük Sarar Outlet AVM, Yenidoğan Mah. Mal Hatun Cad. No:251, Mağaza No: 44 (yeni Çevreyolu)
DENİZLİ
DENIZLI_FORUM
Denizli Forum Çamlık AVM Çamlık Doğan Demircioğlu Cad. No:2
DENİZLİ TERASPARK
Teras Park AVM, 55. Sokak No:1
DÜZCE
DÜZCE KREM PARK
Krempark AVM İstanbul Cad. Kültür Mah. No:1 Kat 2 Mağaza No:207 DÜZCE/MERKEZ
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR CEYLAN KARAVİL AVM
Ceylan – Karavil AVM Peyas Mah Urfa Yolu Ceylan AVM No: 130 Mağ No:Z-36
DİYARBAKIR FORUM AVM
Forum Diyarbakır Fabrika Mahallesi Elazığ Bulvarı, No.155
EDİRNE
EDİRNE CADDE
Göktepe İş merkezi. Sabuni Mah. Saraçlar Cad. Cami Sok. Bina No: 1
EDİRNE MARGI
Margi Outlet AVM, Atatürk Bulvarı E-5 Karayolu Üzeri
ELAZIĞ
ELAZIĞ PARK 23
Park 23/ Elazığ AVM Mağaza No: Zemin Kat BK-08 Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:70
ERZURUM
ERZURUM MNG MALL
Lalapaşa mahallesi,Somunoğlu Caddesi, No:83/70
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR ESPARK
Espark AVM Yenibağlar Mah. Üniversite Cd No:21 1B040
ESKİŞEHİR NEOPLUS
Neoplus Outlet AVM, Çamlıca Mah. Gülperi SK. No:1
GAZİANTEP
GAZİANTEP İBRAHİMLİ CADDE
Atatürk Mah. Adnan İnanıcı Cad. Dr. Kazım Erkent Apt. Altı 34/C,Şehitkam
GAZİANTEP PRIME MALL
Gaziantep Prime Mall Osmangazi Mh. Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cd. 33.nolu sk Bina No:71 1 . Kat Mağaza NO:S-08
GAZİANTEP SANKOPARK
Sankopark Alışveriş Merkezi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı. Kat.2 Mağaza no. R286
GİRESUN
GİRESUN CADDE
Gazi Caddesi Suat Akgun Sokak No.3/A
HATAY
HATAY PALLADIUM
Palladium AVM Haraparası Mah. İzzet Güçlü Sok. No:26
HATAY PARK FORBES OUTLET AVM
İskenderun Park Forbes AVM 1-B1 Mağaza No:29 Atatürk Bulvarı No:97
HATAY PRIME MALL
PrimeMall AVM Aksaray Mahallesi Şükrü Balcı Cad.No:203
İSKENDERUN ŞEHİT PAMİR CADDE
Savaş Mahallesi, 52.Sokak No:3A İskenderun
ISPARTA
ISPARTA İYAS
Isparta İyaş AVM Süleyman Demirel Bulvarı Otogar Yanı
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAS PIAZZA
Piazza AVM, Şazi Bey Mah. Merkez / K.Maraş
KARAMAN
KARAMAN CADDE
İkinci istasyon cad. külhan mah. No:16 Merkez/KARAMAN
KASTAMONU
KASTAMONU CADDE
Ak tekke Mah. Çengeller Cad. No:5/A/B Merkez/KASTAMONU
KAYSERİ
KAYSERİ FORUM
Forum Kayseri Alışveriş Merkezi Hunat Ma No:24/1 Melikgazi, Kayseri
KAYSERİ PARK
ALPASLAN MH EŞREF BİTLİS BUL.KAYSERİPARK
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ CADDE
Özerler Mah. Fatih Cad. No:12 Lüleburgaz/Kırklareli
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR EKİNCİ AVM
Kuşdilli Mahallesi ,Terme Caddesi Bina NO: 60 Bağımsız Bölüm / KIRŞEHİR
KOCAELİ
GEBZE CENTER
GEBZE CENTER- Tatlikuyu Mah. 1319/1 sok. No:5 Gebze/Kocaeli
GEBZE_DEPO_MAGAZA
Tavşanlı Mah. D-100 Karayolu Cad. No:66
KOCAELİ DARICA PARK AVM
istasyon Cad. Gebze/Kocaeli. Mağaza No: 03
İZMİT CADDE
Ömerağa Mah. Fethiye Cad. Dar Sok. No:13 İzmit / Kocaeli
KOCAELİ 41 BURDA AVM
41 Burda AVM; Sanayi Mah,Ömer Türkçakal Bulvarı No:7 Mağaza NO:189
KOCAELİ ARASTAPARK
ArastaPark AVM, Yahya Kaptan Mah. Akasyalar Cad. No: 24 izmit / KOCAELİ
KOCAELİ SYMBOL AVM
Symbol AVM, Kullan Mah. İzmit/ Kocaeli. Mağaza No: FF Blok, 19B
KONYA
KONYA PARKSİTE AVM
Park Site AVM, Sümer Mah. Rasim Erel Cad Eczacı Sami Sok. No.3 Konya/ Ereğli.
KONYA CADDE
Abdülaziz Mah. Hocahasan Sk Beyazgül Apartmanı 5/A Meram Konya
KONYA KENTPLZ
Kent Plaza AVM, Bedir Mahallesi Ataseven Caddesi No:2 Konya, Selçuklu
KONYA KULESİTE
Konya Kule Site AVM Kule cad. No:8 mağaza No:1 Selçuklu/Konya
KÜTAHYA
KÜTAHYA SERA
SERA KÜTAHYA AVM, AKKENT MAH. KÜTAHYA-ESKİŞEHİR YOLU ÜZERİ NO:1
MALATYA
MALATYA PARK
Malatya Park AVM, İnönü cad. No.192 Mağaza no: 1B10-1B11 Malatya
MANİSA
MANİSA NOVADA OUTLET AVM
Novada Outlet Akhisar, SeyidAhmed mah., 787.sokak No:2
MANİSA ALAŞEHİR CADDE
Atatürk Bulvarı 5 Eylül Mah. No:61/2 Alaşehir/Manisa
MANİSA SALİHLİ CADDE
English Home, Mithatpaşa Mah. Kurudere Cad. No:54 Salihli / MANİSA
MANİSA SADIK CADDE OUTLET
Sadık Ahmet Cad. NO:114/A Merkez/Manisa
MANİSA PEKDEMİR AVM
İzmir-Ankara Asfaltı Üzeri Ergenekon Mah Fatih Bulvarı Pekdemir Turgutlu AVM
MANISA MAGNESIA
Magnesia AVM, Laleli Mahallesi 5201 Sokak MERKEZ / MANİSA
MARDİN
MARDİN MOVAPARK
Mardin MovaPark AVM, Turgut Özal Mah. Mardin Cad. No:468 Zemin Kat Mağ.No:38
MERSİN
MERSİN ANAMUR CADDE
Saray Mah. Atatürk Bulvarı No:3/D
MER MEZITLI CAD
MEZİTLİ MERKEZ MAHALLESİ 52136 SOKAK 2/A MEZİTLİ / MERSİN
MERSİN SİLİFKE CADDE
Gazi Mah. Atatürk Cad. No: 83 Kapı No: 13 Silifke/MERSİN
MERSİN TARSU AVM
Tarsu AVM, Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Bulvarı 33400 Tarsus, Mersin
MERSİN CARREFOUR
Mersin Carrefour (Palm City) AVM, Yenişehir/Mersin
MERSİN FORUM
Forum Mersin AVM Güvenevler mah. 1.cad. No.120-133 Mağaza no. GF Blok 60A-55B-56
MUĞLA
MUG BODRUM MIDTOWN1 AVM
MÜSKEBİ Mah. No:6/Z-069 CUMHURİYET Cad. No:6/Z-069
MUĞLA AVENUE
Bodrum Avenue AVM, MERKEZ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:25-29
MUĞLA BODRUM OASIS
Bodrum OASIS AVM, Emin Anter Bulvarı Kıbrıs Şehitleri Cad. 48400
MUĞLA MIDTOWN
Midtown Alışveriş Merkezi Cumhuriyet Cad Kemer Mevkii No:6 Ortakent
MUĞLA TURGUTREİS CADDE
ADRES:Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi cad. No:59 D:1
MUĞLA FETHİYE ERASTA AVM
Kesikkapı Mah. Sarıhan Mevkii Fethiye Erasta Avm kat 1 34 nolu mağaza
MARMARİS ÇARŞI CADDE
Yeniyol Cad.No:14 Marmaris/MUĞLA
MUĞLA POMELON AVM
Pomelon AVM, Cumhuriyet Mah. 23 Nisan Bulvarı No: 117 1.Blok
MUĞLA RÜYAPARK
Rüya park avm. Emir Beyazıt Mah. Muğla. Mağaza No: Zemin Kat ZK 18
NEVŞEHİR
NEVŞEHİR NİSSARA AVM
Yeni Mahallesi, Milli İrade Caddesi No:2 Mağaza No:24, Merkez Nevşehir
NİĞDE
NİĞDE CADDE
Selçuk Mah. Dr. Sami Yağız Cad. Melike Hatun Konutları Altı No:69 / 17
ORDU
ORDU CITY AVM
Fatsa City AVM Mağaza No: 1 Kat, Mustafa Kemal Paşa Mah. Hükümet Caddesi
ORDU NOVADA
Şarkiye Mah.Ada No.201,Parsel No:42 1B-Blok,04A Nolu İş Yeri
ORD UNYE UNIPORT1 AVM
KALEDERE Mah. TİCARET MERKEZİ Sit. BELEDİYE Cad.
ÜNYE UNIPORT AVM
Kaledere Mahallesi, Belediye Cad.No:37 Mağaza No:210, Ünye Ord
OSMANİYE
OSMANİYE PARK328
Osmaniye Park328 Avm Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı, 80100, Osmaniye
RİZE
RİZE CADDE
Tophane Mah. Atatürk Cad. No: 343
SAKARYA
SAKARYA ADA AVM
Ada AVM, YENİ SAKARYA CAD. NO 324 -54200 ERENLER - ADAPAZARI
SAKARYA ÇARK CADDE
Cumhuriyet Mah.Sedat Kırtepe Cad. No:1/2 Adapazarı /SAKARYA
ETICARET_MAGAZA
Küçücek Sanayi Alanı Kışla Alanı Mevkii
SAKARYA AGORA AVM
Adapazarı avm. Eski Kazım Paşa Cad. Arabacı Mah. No:14 Sakarya/SERDİVAN
SAKARYA SERDİVAN AVM
Serdivan Alış Veriş Merkezi Arabacıalanı Mahallesi
SAMSUN
SAMSUN YEŞİLYURT AVM
Yeşilyurt Alış Veriş Merkezi Atatürk bulvarı no: 154
SAMSUN ÇELİKPARK AVM
Çelikpark Alışveriş Merkezi Emirefendi Mahallesi Mağaza No : 13-14
SAMSUN LOVELET
LoveLet AVM, Toptepe Mahallesi Hacımansur Sokak Canik / SAMSUN
SAMSUN PIAZZA
Samsun Piazza AVM, Çarşamba Cad. No:52 Eski Otogar Mevkii Sanayi Sitesi Yanı
SİNOP
SİNOP CADDE
Sakarya Caddesi No:63/SİNOP
SİVAS
SVS PRIMEMALL AVM
GÜLTEPE Mah. FARABİ Cad. No: 22 MERKEZ / SİVAS
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ ORION
Orion AVM, AliPaşa Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi Çorlu / TEKİRDAĞ
TEKİRDAG TEKİRA
HÜKÜMET CAD.AYDOĞDU MAHALLESİ KÖPRÜ BAŞI MEVKİ,TEKİRA AVM KAT 1
TOKAT
TOKAT NOVADA AVM
Novada AVM Zemin Kat Mağaza No : GF27 ÇAĞGÖLÜ MAH. MERKEZ/TOKAT
TRABZON
TRABZON_FORUM
Forum Trabzon AVM, Devlet Sahilyolu Cad, 100.yıl Parkı, Atatürk Bulvarı, B1 Blok,
TRABZON_MARAS_CAD
Maraş Caddesi No:33 Merkez Trabzon
TRABZON CEVAHİR AVM
Trabzon Cevahir Outlet, Cumhuriyet Mahallesi Devlet Karayolu Cad
YALOVA
YALOVA CADDE
Rüstem Paşa Mah, Gazipaşa Cad. Park Sokak No : 3 Ticarethane, Yalova
YALOVA STAR AVM
Star AVM: Süleymanbey Mah Cengiz Koçel Cad. No:54/1 Mağaza:8-9
ZONGULDAK
ZONGULDAK EREYLİN AVM
Ereylin Alışveriş Merkezi Erdemir Cad. No: 160 Karadeniz Ereğli / Zonguldak
ZONGULDAK ÖZDEMİRPARK AVM
Bağlık Mahallesi, Erdemir Caddesi No:93 Mağaza No: 29-A Ereğli Zonguldak
ZONGULDAK WESTA LİFE AVM
Mithatpaşa Mahallesi,Bülent Ecevit Cad No:67 Mağaza No:126-127
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE PAKT PLUS
Biga Pakt Plus AVM, Sakarya Mahallesi Terminal Caddesi, No: 1-b / 1 Mahal: 1. Kat 25 numaralı mağaza
ÇANAKKALE 17 BURDA AVM
17 Burda AVM. Barbaros Mah. Atatürk Cad. Mağaza No: FFL-96/97
ÇANAKKALE AYNALI ÇARŞI CADDE
Fevzi Paşa Mah.Çarşı Cad No:52
ÇORUM
CRM AHL PARK AVM
Çepni Mahallesi Kerebigazi 1 Caddesi No:7 Merkez / Çorum
İSTANBUL
IST AND PALLADIUM1 AVM
BARBAROS Mah. HALK Cad. PALLADIUM Apt. No: 8 / 161 ATAŞEHİR / İSTANBUL HALK Cad. No: 8 / 161
İSTANBUL BRANDIUM
Brandium AVM, Dereboyu Cad. No.29 Mağaza No:1B-52 Ataşehir İstanbul
İSTANBUL OPTİMUM OUTLET AVM
Optimum Outlet AVM. İstiklal Cad. Yenisahra Mah. No: 2B Mağaza No: 229 Kat : 2 / Ataşehir-İstanbul
İSTANBUL PALLADIUM
Palladium AVM, KOZYATAĞI MAH.221 AFTA 2936 ADA MAĞ.NO:BB135
İSTANBUL PELICAN MALL
Pelican Mall, Üniversite Mahallesi Selvi Sok. No:25 E5 üzeri
İSTANBUL BAĞCILAR CADDE
İnönü Mah. Bağcılar Cad. No:34/C
İSTANBUL GÜNEŞLİ PARK AVM
GÜNEŞLİ PARK AVM ENGLISH HOME Güneşli Mah.Fevzi Çakmak Cad.Güneşli Park Sit.E Blok Apt. No:2/2B24 Bağcılar
İSTANBUL METROPORT
METROPORT-Kültür Sok. No:1
İSTANBUL AQUA FLORYA
Aqua Florya AVM, Şenlikköy Mah. Yeşilköy Halkalı Cad. No:93-93/1 Dükkan No:20 Florya/Bakırköy/İstanbul
İSTANBUL ATAKÖY PLUS
Ataköy 6.Kısım Adnan Kahveci Bulvarı Ataköy Konakları No BK 63/A Ataköy Plus Avm 2. Kat
İSTANBUL CAPACITY AVM
Capacity AVM;Ataköy 1.Mahallesi Fişekhane Cd. No:7, Bakırköy Istanbul
İSTANBUL CAROUSEL
Carousel AVM, Halit Ziya Uşaklıgil Cad. No:1 34710
İSTANBUL MARMARA FORUM
Marmara Forum Alışveriş MerkeziOsmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No 3 Mağaza No:F Blok 001-001A
İSTANBUL KAYAŞEHİR AVM
Kayaşehir AVM Kayabaşı Mahallesi Rabia Cad.A BLOK No:9 Mağaza No:127,Başakşehir
İSTANBUL OLIMPA
Olimpa AVM, Başakşehir mahallesi Onurkent sitesi Erdem Beyazıt caddesi no : 5
MALL OF İSTANBUL AVM
Mall Of İstanbul AVM, Ziya Gökalp Mahall Süleyman Demirel Caddesi No : 7 1.Bodrum Kat No : 57 İkitelli/Başakşehir
İSTANBUL FORUM
İstanbul Forum AVM, Kocatepe mah. Paşa cad. No.3 Mağaza no GF blok 137-138
İSTANBUL PASHADOR AVM
Muratpaşa mah. Eski edirne asfaltı No:1 Mağaza No: Zemin kat 221-222
İSTANBUL BEŞİKTAŞ CAD
Ihlamurdere Cad. No:112 Beşiktaş/İstanbu
İSTANBUL METROCITY
Metrocity AVM. Büyükdere cad. No.171 Mağaza No: BB1/13-14-15 (-4. kat)
İSTANBUL ZORLU CENTER
Zorlu Center, Zincirlikuyu Mağaza No:AV -05 34340 Beşiktaş İSTANBUL
İSTANBUL KAVACIK CADDE
Kavacık Mah. Orhan Veli Kanık Cad. No:84 Beykoz-İstanbul
IST AVR MIMAROBA CAD
Mimaroba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı C1 Blok No :27N Büyükçekmece/ İstanbul
İSTANBUL ATIRUS AVM
No:40,53 Nolu Bağımsız Bölüm 117 Nolu 54 Nolu Bağımsız Bölüm 118 Nolu Mağaza Fatih Mah. Rıza Küçükoğlu Paşa Cad
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ MİGROS AVM
BEYLIKDÜZÜ MAH.E-5 KARAYOLU ÜZERI SAKARYA CAD.Mağaza no: 1. Kat no 171+ 172
İSTANBUL PERLAVISTA
PERLAVİSTA AVM Yavuz Sultan Selim Bulvarı Alemdar Cad
İSTANBUL AKBATI AVM
Akbatı Alışveriş Merkezi 1.Bodrum Kat Magaza No:20 Sanayi Mah. 1655. sk. No:6 Esenkent Mevkii Esenyurt/İstanbul
İSTANBUL ESENYURT CITY CENTER AVM
City Center AVM;Zafer Mahallesi,Adile Naşit Bulvarı No:1/1 Mağaza No: 20-21-22
İSTANBUL MARMARAPARK
Marmara Park AVM, Güzelyurt mah. 1. Sk. No: 31 Esenyurt İstanbul
İSTANBUL TORIUM
TORIUM AVM, Saadet Dere Mah. 137 Sok. Haramidere San. sit. Karşısı 34513 Mağaz No: 79,50 Kotu M19
İSTANBUL GÖKTÜRK CADDE
Göktürk Mah. Cumhuriyet Caddesi 10/B2 Eyüp / İstanbul
İSTANBUL HISTORIA AVM
AKŞEMSETTİN Mah.ADNAN MENDERES VATAN BUL HİSTORİA FATİH AVM Apt. No: 2 -4 / 1B110
İSTANBUL SULTANHAMAM CADDE
Vasıf Çınar cad. No:87 Sultanhamam
IST AVR ISFANBUL AVM
KARADENİZ Mah. F BLOK Apt. No: 408 F ESKİ EDİRNE ASFALTI Cad.
İSTANBUL VİAPORT VENEZIA OUTLET
Venezia Mega Outlet, Eski Edirne Asfaltı Metris Kavşağı Küçükköy Mağaza No. 2. Bodrum kat. 2BK70
İSTANBUL KALE OUTLET CENTER AVM
Güven Mah. Eski Londro Asfaltı No:89 Mehmet Akif Kavşağı Yanı 34610
ISTANBUL_GOZTEPE_ISTASYON_CADD
Göztepe Mah. Tütüncü Mehmet Efendi Cad. No:89/A,Kadıköy-İstanbul
IST AND HALITAGA CAD
OSMANAĞA Mah.HALİTAĞA Cad.GLOBAL AKAD. Apt.No: 22A/1 MERKEZ/KADIKÖY Halitağa cad.
IST AND BAGDAT CAD
CADDEBOSTAN Mah. BAĞDAT Cad. HULUSIBEY APT Apt. No: 253 B / MERKEZ
İSTANBUL ATATÜRK CAD
Sahrayıcedid Mah. Atatürk Cad. Sarayköy APT. No:28 D:1 Kadıköy
İSTANBUL ÇİFTEHAVUZLAR CADDE
Bağdat Cad. No:185/A Çiftehavuzlar Kadıköy/İstanbul
İSTANBUL KADIKÖY MODA CADDE
Caferağa Mahallesi Moda Caddesi No:23/1 Kadıköy
İSTANBUL KAZASKER CADDE
Şemsettin Günaltay Cad. Deniz Apt. No:110 Dükkan:1 Suadiye-Kadiköy / İstan
İSTANBUL KOZZY
Kozzy AVM, Kozyatağı Bayar Cad.Buket Sok No: 20/1
KAGITHANE_AXIS
Kağıthane Axis AVM, Merkez Mahalle Cendere Caddesi No: 48 Kâğıthane, İstanbul
İSTANBUL KARTAL ANATOLIUM MARMARA AVM
SOĞANLIK YENİ MAH. SOĞANLIK D-100 KUZEY YANYOL Cad.B BLOK Apt. No: 72/49
İSTANBUL ARENA PARK
Arenapark AVM Atakent Mah. Çiçekli Vadi Cad. No : 1 Halkalı
İSTANBUL ARMONIPARK
ArmoniPark AVM, Tevfikbey Mh.Halkalı cd. No:132
İSTANBUL CENNET CADDE
Cennet Mah.Hürriyet Cad.No:17
İSTANBUL ÇINAR CADDE
Orhantepe mah. Çınar Cad. Öztürk Apt. A blok No:40b
IST AND HILLTOWN AVM
AYDINEVLER MAHALLESİ SİTELER YOLU SOKAK HILLTOWN AVM NO :1 MALTEPE -İSTANBUL
IST AND MALTEPE1 CAD
Bağlarbaşı Mah. Bağdat Cad. No:380/22
IST AND MALTEPE PIAZZA AVM
CEVİZLİ Mah. TUGAY YOLU Cad. No: 69 C / 1B32 MALTEPE
İSTANBUL ALTINTEPE CADDE OUTLET
Altıntepe Mh.Bağdat Cad. Nokta Apt. No: 42/B Maltepe /İSTANBUL
İSTANBUL KÜÇÜKYALI CADDE
Çınar Mah. Bağdat Cad. NO:142/A Küçükyalı/Maltepe/İST.
İSTANBUL NEOMARIN
Neo Marin Avm E5 Yolu üzeri Kaynarca Mah Tersane Kavşağı Elka Sokak No:33 Mağaza Mahal ; ZK-D04 M2 130 Pendik/İST
İSTANBUL PENDİK CADDE
19 Mayıs Cad. No:51 Pendik/İSTANBUL
İSTANBUL PENDORYA
Pendorya AVM Çamçeşme Mah. Sanayi Cad Mağaza No:41
İSTANBUL VİAPORT
ViaPort AVM, Yenişehir Mah. Dede paşa Cad.NO:2
IST AVR FERAHEVLER CAD
Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Cad No:22 Sarıyer /İstanbul
İSTANBUL İSTİNYEPARK
İstinyePark AVM, İstinye Bayırı No : 73 Mağaza No F101B- F102
İSTANBUL VADİ AVM
Ayazağa Mah. Cendere Cad.No:109/C Mağaza No:204 Sarıyer /İstanbul
İSTANBUL SİLİVRİ CADDE OUTLET
Fevzi Çakmak Caddesi No:23
İSTANBUL ATLASPARK AVM
AtlasPark AVM, Abdurrahmangazi Mah. Fatih Bulvarı No:67
İSTANBUL CEVAHIR
İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi Büyükdere Cad. No: 22 34400
İSTANBUL CEVAHİR
19 Mayıs Mahallesi, Büyükdere Cd. No:22, 34363 Şişli/İstanbul
İSTANBUL ÖZDİLEKPARK AVM
Özdilekpark AVM, Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:181 1. Kat Mağaza No:K1-K019
İSTANBUL RUMELİ CADDE
RUMELİ CAD.Rumeli Cad. No: 26/28 A Nişantaşı
İSTANBUL TRUMP TOWERS
Trump Tower AVM, Karkuyusu Sk, 19 Kuştepe Mecidiyeköy Şişli/ İstanbul
İSTANBUL BUYAKA
Buyaka AVM, Balkan Cad. No:233
İSTANBUL CANPARK AVM
Yamanevler Mah. Alemdağ Cad. No:169/22
İSTANBUL METROGARDEN AVM
MetroGarden AVM, Necip Fazıl Mah. Mabeyn Cad. No: 3 Umraniye/ İstanbul 1.BODRUM KAT NO:14
İSTANBUL ACIBADEM CADDE
Acıbadem Cadde No: 200 Mağaza No:3 Üsküdar / İstanbul
İSTANBUL CAPITOL
Capitol AVM, Mahir İz cad. Zemin kat. No.3 Altunizade 34662
İSTANBUL EMAAR AVM
Ünalan Mah. Ayazma Cad. No:78 Mağaza No: B5-S-95 Üsküdar / İstanbul
İSTANBUL ÜSKÜDAR CADDE
Ahmediye Meydanı, Hakimiyetimilliye Caddesi No 76/A Üskudar/İstanbul
İSTANBUL OLIVIUM
Olivium Outlet Center – Zeytinburnu Prof Dr. Muammer Aksoy Cad. No: 1/1 Zeytinburnu # İSTANBUL
İZMİR
İZMİR ATA CADDE
Ata Caddesi. No: 109/A Balçova-İzmir
İZMİR EGEPARK AVM
EGEPARK AVM Mithatpaşa cd no:Z 19-20
İZMİR NOVADA
İzmir Novada AVM Mağaza No: 3 Çevre Yolu
İZMİR ÖZKANLAR
M.Kemal Caddesi Manavkuyu mahallesi 166/A ve G- Bayraklı /İzmir
İZMİR BERGAMA CADDE
Maltepe mahallesi Kaymakam Kemal Bey caddesi no:5 B/Blok
İZMİR BORNOVA CADDE
Kazımdirik Mah. Mustafa Kemal Cad. No:51/A Bornova /İzmir
İZMİR POINT BORNOVA AVM
Yeşilova Mah. 4174 Sokak,No:84,1B22-1B23 Nolu Bağımsız Bölümler,Bornova-İzmir
İZMİR BUCA CADDE
Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi No :61/B
İZMİR MENDERES CADDE OUTLET
Güven mah. Menderes cad. No:300A Şirinyer Buca/ İzmir
İZMİR ALAÇATI CADDE
Tokoğlu Mahallesi Kemalpaşa Caddesi No:1
İZMİR ÇEŞME CADDE
Musalla Mah. Yalı Cad. No: 5 ÇEŞME / İZMİR
İZMİR ÇİĞLİ KİPA AVM
Yeni Havaalanı Cad. No:40 Çiğli/İZMİR
İZMİR EFESUS OUTLET AVM
İzmir Efesus Outlet AVM, Balatçık Mah. Havaalanı Şosesi No:2D Mağaza N:8
IZMIR_DIKILI_CADDE
ADNAN MENDERES CADDDESİ NO:33A D:1 DİKİL
İZMİR GAZİEMİR CADDE
Atıfbey Mah. 11/2 Sokak No:55 B Blok Girişli Binanın No:55/A
İZMİR OPTIMUM
Optimum Outlet Akçay Caddesi No : 101
İZMİR POLİGON CADDE
İnönü Cad. No: 763/A Muammer Akar Mah.
IZM HILLTOWN AVM
YALI Mah. 6522 Sok. HİLLTOWN AVM Sit. No: 3 / KARŞIYAKA / İZMİR
IZM KARSIYAKA1 CAD
Donanmacı Mahallesi Salah Birsel Sokak No : 16 A
İZMİR ARABACILAR CADDE
1690 Sokak,No:50/A Karsiyaka-Izmir
İZMİR BOSTANLI CADDE
Şehitler Bulvar No: 13 /A
İZMİR KARŞIYAKA CADDE
Salah Birsel Caddesi Donanmacı Mahallesi no:16/a Nildim apartmanı zemin kat
İZMİR MAVİBAHÇE AVM
Mavişehir Mah. Aziz Nesin Bulvarı No:26 B Blok 2.Kat 218 Karşıyaka/İZMİR
İZMİR MAVİŞEHİR EGEPARK AVM
Mavişehir Egepark AVM 2040 sokak No:104
İZMİR ALSANCAK CADDE
Kültür mah. Plevne Bulvarı No:18 Çetin Apt.
İZMİR EGE PERLA AVM
Ege Perla Avm Çınarlı Mah. Ozan Abay Cad No:8/B24, Konak İzmir
İZMİR GÖZTEPE CADDE
Göztepe Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi No:891/B, Konak İzmir
İZMİR İNÖNÜ CADDE
Hatay Cad.(İnönü Caddesi) No:330/A Konak/İZMİR
İZMİR KONAK PIER
İzmir Konak Pier AVM Atatürk Cad. No: 19
İZMİR PARK AVM
Güneşli Mah.Eşrefpaşa Cad. No:408 İzmir
İZMİR NOVADA MENEMEN AVM
Yıldırım Mahallesi, Çanakkale Asfaltı Türkelli Cad. No:46 Mağaza No:22/B
İZMİR RENNA PARK AVM
Camikebir Mahallesi,Atatürk Caddesi No:3,Mağaza No:10-11,Seferihisar/İzmir
İZMİR MEYDAN AVM
Bülent Baratalı Bulv. No:40/71
ŞANLIURFA
SANLIURFA PIAZZA
Piazza AVM, Karakoyunlu Mahallesi 11 Nisan Fuar Caddesi No:42
ŞANLIURFA CITY AVM
UrfaCity AVM, Esentepe mah.Osmangazi cad Kat : 1 Mağaza No : 106 Yenişehir, 63300