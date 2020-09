English Home ev tekstili üzerinde ürünler satan bir mağazalar zinciridir. English Home’un sahibi aynı zamanda A101 ve Memorial Hastaneleri’nin de sahibi olan Turgut Aydın’dır.

English Home’nın sahibi olan Turgut Aydın İstanbul’a gelerek 15 yaşında iş hayatına atılır. Sultanhamam’da atölyelerde havlu asacağı, kapı kolu gibi farklı ürünlerle meşhur olarak işlerini ilerletmiş olan bir iş adamıdır.

English Home ürünleri

English Home mağazalarında, ev tekstili, sofra, mutfak ürünleri, banyo ve dekorasyon malzemeleri, halı, kilim, bebek, çocuk giyimi, kişisel bakım ve kozmetik ürünleri satışa sunuluyor. Ayrıca özel koleksiyon ürünleri ile de müşterilerine hizmet sağlıyor.

English Home çalışma saatleri ne?

English Home her gün AVM lerde sabah saat 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer English Home mağazaları ise 09.00-21.00 arası hizmet sağlıyor.

English Home mağazaları pazar günleri açık mı?

English Home mağazaları Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde açıktır. Dini bayramların ilk günü 12:00-14:00 saatlerinde açılarak 22.00’ye kadar hizmet vermektedir.

English Home’da kapıda ödeme seçeneği var mı?

English Home’da kapıda ödeme seçeneği başladı. English Home online alışverişlerinizde kapıda kredi kartı ya da nakit olarak anında güvenle ödeme seçeneği mevcuttur.

English Home mağazaları nerelerde bulunuyor?

English Home ev tekstili ve dekorasyon ürünleri mağazası yurtdışında da mağazalaşmaya hız verdi. Türkiye'de 56 kentte toplam 230 mağazası bulunan marka, yurtdışında da 50 mağazaya sahiptir.

İşte Türkiye English Home mağazaları ve adres bilgileri…

ADANA KENAN EVREN BULVARI

Mahfe sığmaz Mah. Kenan Evren Bulv. 79121 Sk. Petek sitesi B Blok Zemin MAT

ADANA TURGUT ÖZAL CADDESİ

Güzelyalı Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Demet Apartmanı No : 130 A-B

ADANA M1-REAL

M1 Merkez Adana Alışveriş Merkezi Yeni Mahalle Öğretmenler Bulvarı No.15/84 Mağaza no: 97 - A

ADANA TÜRKMENBAŞI CADDE

Gürselpaşa Mah. Ali Bozdoğanoğlu Blv. Dinçer Plaza altı 77/B

ADANA1_CADDE

Cemalpaşa Mah. 63005 Sokak Gökçe Apt. No:26/C,Seyhan-Adana

ADANA OPTİMUM

Adana Optimum Outlet AVM Hacı Ömer Sabancı Bulvarı No:28

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR PARK AVM

Güvenevler Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak bulvarı 2096. Sokak no:1 Eski otogar

AKSARAY

AKSARAY EFOR

Efor AVM, Kılıçaslan mah. Atatürk Blv no:106 Aksaray Efor avm 1.Bodrum kat

AMASYA

AMASYAPARK AVM

Hacı İlyas Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. N.154

ANKARA

ANKARA 365

365 AVM, Birlik mah. 428 cad. No.41 Kat.1 Mağaza No:116-117 Yıldız

ANKARA ARCADIUM

Koru Mah.,2432.Cad.No:192, Mağaza No:105 06810 Çankaya Ankara

ANKARA ARMADA

ARMADA ALIŞVERİŞ VE İŞ MERKEZİ Eskişehir Yolu No:6

ANKARA BAHÇELİEVLER

7.cadde 61. Sokak (eski 29. Sokak) Numara 16. Yukarı Bahçelievler – Çankaya

ANKARA CEBECİ CADDE OUTLET

Fakülteler Mah. Cemal Gürsel Cad. 76/A Cebeci- Çankaya/Ankara

ANKARA CEPA

Cepa AVM Eskişehir Yolu 7.Km No:2-30C

ANKARA DİKMEN CADDE

Aydınlar Mah. Dikmen cad. manolya apt. bina:320 D/11 Çankaya /Ankara

ANKARA HOŞDERE CADDE

Güzeltepe Mah.Hoşdere Cd.No:218/A

ANKARA KENTPARK

Kentpark AVM, Eskişehir yolu 7.km No.164 Mağaza no: 1B-64 ve 1B-65

ANKARA KIZILAY AVM

Kızılay AVM, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı NO:96 1.Bodrum Kat Mağaza no:122a Kızılay /Ankara

ANKARA ONE TOWER AVM

Kudus Cad. No:6 Çankaya/Ankara

ANKARA ÖVEÇLER CADDE

Öveçler Mah. Kabil Cad. No:26 A

ANKARA TAURUS

Taurus AVM, Konya Yolu Mevlana Bulvarı No:190 Kat No: 2B035A Dükkan No: 54A Balgat/ Çankaya

ANKARA OPTİMUM

Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi | Eryaman Ayaş Yolu No:93/B-10 06930

ANK METROMALL1 AVM

TUNAHAN Mah. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS Cad. A Apt. No: 2 A / ETİMESGUT / ANKARA

ANKARA ANTARES

ANTARES-Antares Alışveriş ve Yaşam Mrkzi Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Ayvalı

ANKARA FTZ AVM

Fatih Caddesi No:30 KEÇİÖREN - ANKARA

ANKARA ANATOLİUM

Anatolium AVM, Akşemsettin Mah. Doğukent Cad. 215-B-1 zemin kat 39-40

ANKARA ATLANTİS

Ankara Atlantis City AVM Köroğlu Gürtaş Emir Renkyol Ortak Girişimi Başkent Bulvarı No: 224 Batıkent

ANKARA GORDİON

Gordion AVM, Ankaralılar Caddesi no:2 Koru mahallesi

ANKARA PODİUM AVM

Macun-1 sokak Yenimahalle/ Ankara AVM içi Kat 2 No : 049

ANTALYA

ANTALYA ALANYA MEGA MALL AVM

Konaklı Mah.100.Sokak No:13 MEGA MALL AVM Zemin Kat No:18

ANTALYA ALANYUM AVM

Alanyum AVM Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Bulvarı No: 219 Alanya/Antalya

ANT MAHMUTLAR CAD

MAHMUTLAR Mah. BARBAROS Cad. SULTAN VİP Sit. A BLOK Apt. No: 92 A/C

ANTALYA ERASTA

Erasta Park AVM, Ahatlı Mah. Dumlupınar Bulvarı Kepez / ANTALYA (Mağaza No:1K 02

ANT OZDILEK1 AVM

FABRİKALAR Mah. FİKRİ ERTEN Cad. ÖZDİLEK AVM Sit. No: 2 / KEPEZ / ANTALYA

ANTALYA MİGROS

Migros AVM, Arapsuyu Mah., Atatürk Bulva No: 3, 07070 1. Bodrum Kat 06

ANT HURMA CAD

LİMAN Mah. ATATÜRK Bul. No: 236 A KONYAALTI / ANTALYA

ANT_KONYAALTI_UNCALI_CADDE_OUT

Konyaaltı Uncalı Cad: Gazi Mustafa Kemal Blv. No: 92

ANTALYA MANAVGAT NOVADA AVM

Sorgun Mah.8096. Sok. B1-25 ENGLISH HOME Manavgat Novada AVM / ANTALYA

ANTALYA SHEMALL AVM

SHEMALL AVM, Fener Mahallesi Tekelioğlu Cad. No:3 Antalya. Mağaza No: 1.kat,47-4

ANTALYA TERRACITY

TerraCity AVM Fener Mahallesi. Tekelioglu Caddesi No: 55 Lara Muratpasa 07160 Antalya

ANT ISIKLAR CAD

BALBEY MAHALLESİ İSMETPAŞA CADDESİ TUNCA İŞ HANI NO :3 MURATPAŞA

ARTVİN

ARTVİN BAZAAR AVM

İstanbul Bazaar Alışveriş Merkezi Uzunyalı Mah. Atatürk Bulvarı Dr.Alper Temur Cad. Mağaza No:23

AYDIN

AYDIN DİDİM CADDE

Çamlık Mah. Atatürk Bulvarı. No: 43/1

AYDIN DİDİM KİPA AVM

Kipa AVM: Mağaza No: 3; Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. No:284/A Didim/AYDIN

AYDIN CADDE

No:3A Merkez-Aydın Kurtuluş Mahallesi,2017 Sokak,

AYDIN_FORUM

Forum AVM, Aydın Merkez Müze Bulvarı No:1

AYDIN KUŞADASI AVM

Yavansu Yolu Cd., 09400 Kuşadası/Aydın

AYDIN KUŞADASI CADDE

Türkmen Mah. 50. Yıl Cad. No:5

AYDIN KUŞADASI KİPA AVM

Değirmendere Mah. Süleyman Demirel Cad. No:223 Zemin Kat Mağaza No: 22-17

AYD KUSADASI1 AVM

YAVANSU Mah.KARAOVA Sok.KUŞADASI AVM Sit G BLOK Apt. No: 8 /7 / G1 KUŞADASI

AYDIN NAZİLLİ CADDE

Yeni Mah. Hurriyet Cad. No:190/D

BALIKESİR

BLK 10 BURDA AVM

GAZİOSMANPAŞA Mah. 381 Sok. No: 3 / 52 MERKEZ-MERKEZ

BANDIRMA LİMAN

Bandırma Liman AVM, 17 Eylül Mahallesi Gönen Yolu No: 2/1

BALIKESİR EDREMİT NOVADA AVM

Novada Edremit, Yoleren Mahallesi. Mağaza No: GF Blok 10

BALIKESİR YASA OUTLET

Akçay Yasa Outlet:Kızılkeçili Mah.Mağaza No: 4 Bağımsız Bölüm 2 Edremit/Balıkesir

BALIKESİR ERDEK CADDE

Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Tanrıöver Apartmanı No:19/A Erdek-Balıkesir

BALIKESIR YAYLADA

Yaylada AVM, Bursa Yolu 1.Km

BALIKESİR AYVALIK1 CADDE

Fevzipaşa Mah. İnönü Cad. Atatürk Bulvar No:81/1,Ayvalık-Balıkesir

BALIKESİR CADDE

Eski Kuyumcular Mah. Çavuş Sokak,No:4

BALIKESİR SUSURLUK CADDE OUTLET

Han Mah.Balıkesir Cad. No:3,Balıkesir Susurluk da Yasa Tesislerinde yer alan

BARTIN

BARTIN CADDE

Kırtepe Mah.Cumhuriyet Cad.No:17 Bartın

BATMAN

BATMANPARK AVM

Batman Park AVM; ültür Mah.Turgut Özal Bulvarı Golden Park A.Ş Sit.No:315/101

BOLU

BOLU 14 BURDA AVM

Bolu 14 Burda AVM, Paşaköy mah. D-100 karayolu Cad. No:8-16

BOLU HIGHWAY

Bolu Highway AVM, Ankara – İstanbul Otoyolu 227.km Elmalık Mevkii

BURSA

BURSA İNEGÖL AVM

İnegöl AVM, Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi No:2

BURSA FSM CADDE

FSM cad. Fethiye Mah. Alev Sokağı. No: 8-A

BURSA MARKA AVM

Odunluk Mah. Mihraplı Cad. No:6/A Mağaza No:14

BURSA ÖZLÜCE CADDE

Altınşehir M. Ahmet Taner Kışlalı Blv. 325. Sokak No:11/a 11b Elif Ofis İş M. A blok no3-8 Nilüfer/BURSA

BURSA AS OUTLET AVM

Yalova Yolu 9.km Mağaza No: B06-B07

BURSA KENTMEYDANI

KENT MEYDANI ALIŞVERİŞ MERKEZİ, Santral Garaj Mah.

BURSA KORUPARK

Bursa Korupark AVM Adnan Menderes Mh.Mudanya Cad.No: 2

BURSA ZAFER PLAZA

Zafer Plaza AVM, Zafer Meydanı İtfaiye Yanı Cemal Nadir Cad. Mağaza no: 125

BİLECİK

BİLECİK SARAR OUTLET AVM

Bozüyük Sarar Outlet AVM, Yenidoğan Mah. Mal Hatun Cad. No:251, Mağaza No: 44 (yeni Çevreyolu)

DENİZLİ

DENIZLI_FORUM

Denizli Forum Çamlık AVM Çamlık Doğan Demircioğlu Cad. No:2

DENİZLİ TERASPARK

Teras Park AVM, 55. Sokak No:1

DÜZCE

DÜZCE KREM PARK

Krempark AVM İstanbul Cad. Kültür Mah. No:1 Kat 2 Mağaza No:207 DÜZCE/MERKEZ

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR CEYLAN KARAVİL AVM

Ceylan – Karavil AVM Peyas Mah Urfa Yolu Ceylan AVM No: 130 Mağ No:Z-36

DİYARBAKIR FORUM AVM

Forum Diyarbakır Fabrika Mahallesi Elazığ Bulvarı, No.155

EDİRNE

EDİRNE CADDE

Göktepe İş merkezi. Sabuni Mah. Saraçlar Cad. Cami Sok. Bina No: 1

EDİRNE MARGI

Margi Outlet AVM, Atatürk Bulvarı E-5 Karayolu Üzeri

ELAZIĞ

ELAZIĞ PARK 23

Park 23/ Elazığ AVM Mağaza No: Zemin Kat BK-08 Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:70

ERZURUM

ERZURUM MNG MALL

Lalapaşa mahallesi,Somunoğlu Caddesi, No:83/70

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR ESPARK

Espark AVM Yenibağlar Mah. Üniversite Cd No:21 1B040

ESKİŞEHİR NEOPLUS

Neoplus Outlet AVM, Çamlıca Mah. Gülperi SK. No:1

GAZİANTEP

GAZİANTEP İBRAHİMLİ CADDE

Atatürk Mah. Adnan İnanıcı Cad. Dr. Kazım Erkent Apt. Altı 34/C,Şehitkam

GAZİANTEP PRIME MALL

Gaziantep Prime Mall Osmangazi Mh. Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cd. 33.nolu sk Bina No:71 1 . Kat Mağaza NO:S-08

GAZİANTEP SANKOPARK

Sankopark Alışveriş Merkezi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı. Kat.2 Mağaza no. R286

GİRESUN

GİRESUN CADDE

Gazi Caddesi Suat Akgun Sokak No.3/A

HATAY

HATAY PALLADIUM

Palladium AVM Haraparası Mah. İzzet Güçlü Sok. No:26

HATAY PARK FORBES OUTLET AVM

İskenderun Park Forbes AVM 1-B1 Mağaza No:29 Atatürk Bulvarı No:97

HATAY PRIME MALL

PrimeMall AVM Aksaray Mahallesi Şükrü Balcı Cad.No:203

İSKENDERUN ŞEHİT PAMİR CADDE

Savaş Mahallesi, 52.Sokak No:3A İskenderun

ISPARTA

ISPARTA İYAS

Isparta İyaş AVM Süleyman Demirel Bulvarı Otogar Yanı

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAS PIAZZA

Piazza AVM, Şazi Bey Mah. Merkez / K.Maraş

KARAMAN

KARAMAN CADDE

İkinci istasyon cad. külhan mah. No:16 Merkez/KARAMAN

KASTAMONU

KASTAMONU CADDE

Ak tekke Mah. Çengeller Cad. No:5/A/B Merkez/KASTAMONU

KAYSERİ

KAYSERİ FORUM

Forum Kayseri Alışveriş Merkezi Hunat Ma No:24/1 Melikgazi, Kayseri

KAYSERİ PARK

ALPASLAN MH EŞREF BİTLİS BUL.KAYSERİPARK

KIRKLARELİ

KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ CADDE

Özerler Mah. Fatih Cad. No:12 Lüleburgaz/Kırklareli

KIRŞEHİR

KIRŞEHİR EKİNCİ AVM

Kuşdilli Mahallesi ,Terme Caddesi Bina NO: 60 Bağımsız Bölüm / KIRŞEHİR

KOCAELİ

GEBZE CENTER

GEBZE CENTER- Tatlikuyu Mah. 1319/1 sok. No:5 Gebze/Kocaeli

GEBZE_DEPO_MAGAZA

Tavşanlı Mah. D-100 Karayolu Cad. No:66

KOCAELİ DARICA PARK AVM

istasyon Cad. Gebze/Kocaeli. Mağaza No: 03

İZMİT CADDE

Ömerağa Mah. Fethiye Cad. Dar Sok. No:13 İzmit / Kocaeli

KOCAELİ 41 BURDA AVM

41 Burda AVM; Sanayi Mah,Ömer Türkçakal Bulvarı No:7 Mağaza NO:189

KOCAELİ ARASTAPARK

ArastaPark AVM, Yahya Kaptan Mah. Akasyalar Cad. No: 24 izmit / KOCAELİ

KOCAELİ SYMBOL AVM

Symbol AVM, Kullan Mah. İzmit/ Kocaeli. Mağaza No: FF Blok, 19B

KONYA

KONYA PARKSİTE AVM

Park Site AVM, Sümer Mah. Rasim Erel Cad Eczacı Sami Sok. No.3 Konya/ Ereğli.

KONYA CADDE

Abdülaziz Mah. Hocahasan Sk Beyazgül Apartmanı 5/A Meram Konya

KONYA KENTPLZ

Kent Plaza AVM, Bedir Mahallesi Ataseven Caddesi No:2 Konya, Selçuklu

KONYA KULESİTE

Konya Kule Site AVM Kule cad. No:8 mağaza No:1 Selçuklu/Konya

KÜTAHYA

KÜTAHYA SERA

SERA KÜTAHYA AVM, AKKENT MAH. KÜTAHYA-ESKİŞEHİR YOLU ÜZERİ NO:1

MALATYA

MALATYA PARK

Malatya Park AVM, İnönü cad. No.192 Mağaza no: 1B10-1B11 Malatya

MANİSA

MANİSA NOVADA OUTLET AVM

Novada Outlet Akhisar, SeyidAhmed mah., 787.sokak No:2

MANİSA ALAŞEHİR CADDE

Atatürk Bulvarı 5 Eylül Mah. No:61/2 Alaşehir/Manisa

MANİSA SALİHLİ CADDE

English Home, Mithatpaşa Mah. Kurudere Cad. No:54 Salihli / MANİSA

MANİSA SADIK CADDE OUTLET

Sadık Ahmet Cad. NO:114/A Merkez/Manisa

MANİSA PEKDEMİR AVM

İzmir-Ankara Asfaltı Üzeri Ergenekon Mah Fatih Bulvarı Pekdemir Turgutlu AVM

MANISA MAGNESIA

Magnesia AVM, Laleli Mahallesi 5201 Sokak MERKEZ / MANİSA

MARDİN

MARDİN MOVAPARK

Mardin MovaPark AVM, Turgut Özal Mah. Mardin Cad. No:468 Zemin Kat Mağ.No:38

MERSİN

MERSİN ANAMUR CADDE

Saray Mah. Atatürk Bulvarı No:3/D

MER MEZITLI CAD

MEZİTLİ MERKEZ MAHALLESİ 52136 SOKAK 2/A MEZİTLİ / MERSİN

MERSİN SİLİFKE CADDE

Gazi Mah. Atatürk Cad. No: 83 Kapı No: 13 Silifke/MERSİN

MERSİN TARSU AVM

Tarsu AVM, Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Bulvarı 33400 Tarsus, Mersin

MERSİN CARREFOUR

Mersin Carrefour (Palm City) AVM, Yenişehir/Mersin

MERSİN FORUM

Forum Mersin AVM Güvenevler mah. 1.cad. No.120-133 Mağaza no. GF Blok 60A-55B-56

MUĞLA

MUG BODRUM MIDTOWN1 AVM

MÜSKEBİ Mah. No:6/Z-069 CUMHURİYET Cad. No:6/Z-069

MUĞLA AVENUE

Bodrum Avenue AVM, MERKEZ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:25-29

MUĞLA BODRUM OASIS

Bodrum OASIS AVM, Emin Anter Bulvarı Kıbrıs Şehitleri Cad. 48400

MUĞLA MIDTOWN

Midtown Alışveriş Merkezi Cumhuriyet Cad Kemer Mevkii No:6 Ortakent

MUĞLA TURGUTREİS CADDE

ADRES:Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi cad. No:59 D:1

MUĞLA FETHİYE ERASTA AVM

Kesikkapı Mah. Sarıhan Mevkii Fethiye Erasta Avm kat 1 34 nolu mağaza

MARMARİS ÇARŞI CADDE

Yeniyol Cad.No:14 Marmaris/MUĞLA

MUĞLA POMELON AVM

Pomelon AVM, Cumhuriyet Mah. 23 Nisan Bulvarı No: 117 1.Blok

MUĞLA RÜYAPARK

Rüya park avm. Emir Beyazıt Mah. Muğla. Mağaza No: Zemin Kat ZK 18

NEVŞEHİR

NEVŞEHİR NİSSARA AVM

Yeni Mahallesi, Milli İrade Caddesi No:2 Mağaza No:24, Merkez Nevşehir

NİĞDE

NİĞDE CADDE

Selçuk Mah. Dr. Sami Yağız Cad. Melike Hatun Konutları Altı No:69 / 17

ORDU

ORDU CITY AVM

Fatsa City AVM Mağaza No: 1 Kat, Mustafa Kemal Paşa Mah. Hükümet Caddesi

ORDU NOVADA

Şarkiye Mah.Ada No.201,Parsel No:42 1B-Blok,04A Nolu İş Yeri

ORD UNYE UNIPORT1 AVM

KALEDERE Mah. TİCARET MERKEZİ Sit. BELEDİYE Cad.

ÜNYE UNIPORT AVM

Kaledere Mahallesi, Belediye Cad.No:37 Mağaza No:210, Ünye Ord

OSMANİYE

OSMANİYE PARK328

Osmaniye Park328 Avm Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı, 80100, Osmaniye

RİZE

RİZE CADDE

Tophane Mah. Atatürk Cad. No: 343

SAKARYA

SAKARYA ADA AVM

Ada AVM, YENİ SAKARYA CAD. NO 324 -54200 ERENLER - ADAPAZARI

SAKARYA ÇARK CADDE

Cumhuriyet Mah.Sedat Kırtepe Cad. No:1/2 Adapazarı /SAKARYA

ETICARET_MAGAZA

Küçücek Sanayi Alanı Kışla Alanı Mevkii

SAKARYA AGORA AVM

Adapazarı avm. Eski Kazım Paşa Cad. Arabacı Mah. No:14 Sakarya/SERDİVAN

SAKARYA SERDİVAN AVM

Serdivan Alış Veriş Merkezi Arabacıalanı Mahallesi

SAMSUN

SAMSUN YEŞİLYURT AVM

Yeşilyurt Alış Veriş Merkezi Atatürk bulvarı no: 154

SAMSUN ÇELİKPARK AVM

Çelikpark Alışveriş Merkezi Emirefendi Mahallesi Mağaza No : 13-14

SAMSUN LOVELET

LoveLet AVM, Toptepe Mahallesi Hacımansur Sokak Canik / SAMSUN

SAMSUN PIAZZA

Samsun Piazza AVM, Çarşamba Cad. No:52 Eski Otogar Mevkii Sanayi Sitesi Yanı

SİNOP

SİNOP CADDE

Sakarya Caddesi No:63/SİNOP

SİVAS

SVS PRIMEMALL AVM

GÜLTEPE Mah. FARABİ Cad. No: 22 MERKEZ / SİVAS

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ ORION

Orion AVM, AliPaşa Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi Çorlu / TEKİRDAĞ

TEKİRDAG TEKİRA

HÜKÜMET CAD.AYDOĞDU MAHALLESİ KÖPRÜ BAŞI MEVKİ,TEKİRA AVM KAT 1

TOKAT

TOKAT NOVADA AVM

Novada AVM Zemin Kat Mağaza No : GF27 ÇAĞGÖLÜ MAH. MERKEZ/TOKAT

TRABZON

TRABZON_FORUM

Forum Trabzon AVM, Devlet Sahilyolu Cad, 100.yıl Parkı, Atatürk Bulvarı, B1 Blok,

TRABZON_MARAS_CAD

Maraş Caddesi No:33 Merkez Trabzon

TRABZON CEVAHİR AVM

Trabzon Cevahir Outlet, Cumhuriyet Mahallesi Devlet Karayolu Cad

YALOVA

YALOVA CADDE

Rüstem Paşa Mah, Gazipaşa Cad. Park Sokak No : 3 Ticarethane, Yalova

YALOVA STAR AVM

Star AVM: Süleymanbey Mah Cengiz Koçel Cad. No:54/1 Mağaza:8-9

ZONGULDAK

ZONGULDAK EREYLİN AVM

Ereylin Alışveriş Merkezi Erdemir Cad. No: 160 Karadeniz Ereğli / Zonguldak

ZONGULDAK ÖZDEMİRPARK AVM

Bağlık Mahallesi, Erdemir Caddesi No:93 Mağaza No: 29-A Ereğli Zonguldak

ZONGULDAK WESTA LİFE AVM

Mithatpaşa Mahallesi,Bülent Ecevit Cad No:67 Mağaza No:126-127

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE PAKT PLUS

Biga Pakt Plus AVM, Sakarya Mahallesi Terminal Caddesi, No: 1-b / 1 Mahal: 1. Kat 25 numaralı mağaza

ÇANAKKALE 17 BURDA AVM

17 Burda AVM. Barbaros Mah. Atatürk Cad. Mağaza No: FFL-96/97

ÇANAKKALE AYNALI ÇARŞI CADDE

Fevzi Paşa Mah.Çarşı Cad No:52

ÇORUM

CRM AHL PARK AVM

Çepni Mahallesi Kerebigazi 1 Caddesi No:7 Merkez / Çorum

İSTANBUL

IST AND PALLADIUM1 AVM

BARBAROS Mah. HALK Cad. PALLADIUM Apt. No: 8 / 161 ATAŞEHİR / İSTANBUL HALK Cad. No: 8 / 161

İSTANBUL BRANDIUM

Brandium AVM, Dereboyu Cad. No.29 Mağaza No:1B-52 Ataşehir İstanbul

İSTANBUL OPTİMUM OUTLET AVM

Optimum Outlet AVM. İstiklal Cad. Yenisahra Mah. No: 2B Mağaza No: 229 Kat : 2 / Ataşehir-İstanbul

İSTANBUL PALLADIUM

Palladium AVM, KOZYATAĞI MAH.221 AFTA 2936 ADA MAĞ.NO:BB135

İSTANBUL PELICAN MALL

Pelican Mall, Üniversite Mahallesi Selvi Sok. No:25 E5 üzeri

İSTANBUL BAĞCILAR CADDE

İnönü Mah. Bağcılar Cad. No:34/C

İSTANBUL GÜNEŞLİ PARK AVM

GÜNEŞLİ PARK AVM ENGLISH HOME Güneşli Mah.Fevzi Çakmak Cad.Güneşli Park Sit.E Blok Apt. No:2/2B24 Bağcılar

İSTANBUL METROPORT

METROPORT-Kültür Sok. No:1

İSTANBUL AQUA FLORYA

Aqua Florya AVM, Şenlikköy Mah. Yeşilköy Halkalı Cad. No:93-93/1 Dükkan No:20 Florya/Bakırköy/İstanbul

İSTANBUL ATAKÖY PLUS

Ataköy 6.Kısım Adnan Kahveci Bulvarı Ataköy Konakları No BK 63/A Ataköy Plus Avm 2. Kat

İSTANBUL CAPACITY AVM

Capacity AVM;Ataköy 1.Mahallesi Fişekhane Cd. No:7, Bakırköy Istanbul

İSTANBUL CAROUSEL

Carousel AVM, Halit Ziya Uşaklıgil Cad. No:1 34710

İSTANBUL MARMARA FORUM

Marmara Forum Alışveriş MerkeziOsmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No 3 Mağaza No:F Blok 001-001A

İSTANBUL KAYAŞEHİR AVM

Kayaşehir AVM Kayabaşı Mahallesi Rabia Cad.A BLOK No:9 Mağaza No:127,Başakşehir

İSTANBUL OLIMPA

Olimpa AVM, Başakşehir mahallesi Onurkent sitesi Erdem Beyazıt caddesi no : 5

MALL OF İSTANBUL AVM

Mall Of İstanbul AVM, Ziya Gökalp Mahall Süleyman Demirel Caddesi No : 7 1.Bodrum Kat No : 57 İkitelli/Başakşehir

İSTANBUL FORUM

İstanbul Forum AVM, Kocatepe mah. Paşa cad. No.3 Mağaza no GF blok 137-138

İSTANBUL PASHADOR AVM

Muratpaşa mah. Eski edirne asfaltı No:1 Mağaza No: Zemin kat 221-222

İSTANBUL BEŞİKTAŞ CAD

Ihlamurdere Cad. No:112 Beşiktaş/İstanbu

İSTANBUL METROCITY

Metrocity AVM. Büyükdere cad. No.171 Mağaza No: BB1/13-14-15 (-4. kat)

İSTANBUL ZORLU CENTER

Zorlu Center, Zincirlikuyu Mağaza No:AV -05 34340 Beşiktaş İSTANBUL

İSTANBUL KAVACIK CADDE

Kavacık Mah. Orhan Veli Kanık Cad. No:84 Beykoz-İstanbul

IST AVR MIMAROBA CAD

Mimaroba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı C1 Blok No :27N Büyükçekmece/ İstanbul

İSTANBUL ATIRUS AVM

No:40,53 Nolu Bağımsız Bölüm 117 Nolu 54 Nolu Bağımsız Bölüm 118 Nolu Mağaza Fatih Mah. Rıza Küçükoğlu Paşa Cad

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ MİGROS AVM

BEYLIKDÜZÜ MAH.E-5 KARAYOLU ÜZERI SAKARYA CAD.Mağaza no: 1. Kat no 171+ 172

İSTANBUL PERLAVISTA

PERLAVİSTA AVM Yavuz Sultan Selim Bulvarı Alemdar Cad

İSTANBUL AKBATI AVM

Akbatı Alışveriş Merkezi 1.Bodrum Kat Magaza No:20 Sanayi Mah. 1655. sk. No:6 Esenkent Mevkii Esenyurt/İstanbul

İSTANBUL ESENYURT CITY CENTER AVM

City Center AVM;Zafer Mahallesi,Adile Naşit Bulvarı No:1/1 Mağaza No: 20-21-22

İSTANBUL MARMARAPARK

Marmara Park AVM, Güzelyurt mah. 1. Sk. No: 31 Esenyurt İstanbul

İSTANBUL TORIUM

TORIUM AVM, Saadet Dere Mah. 137 Sok. Haramidere San. sit. Karşısı 34513 Mağaz No: 79,50 Kotu M19

İSTANBUL GÖKTÜRK CADDE

Göktürk Mah. Cumhuriyet Caddesi 10/B2 Eyüp / İstanbul

İSTANBUL HISTORIA AVM

AKŞEMSETTİN Mah.ADNAN MENDERES VATAN BUL HİSTORİA FATİH AVM Apt. No: 2 -4 / 1B110

İSTANBUL SULTANHAMAM CADDE

Vasıf Çınar cad. No:87 Sultanhamam

IST AVR ISFANBUL AVM

KARADENİZ Mah. F BLOK Apt. No: 408 F ESKİ EDİRNE ASFALTI Cad.

İSTANBUL VİAPORT VENEZIA OUTLET

Venezia Mega Outlet, Eski Edirne Asfaltı Metris Kavşağı Küçükköy Mağaza No. 2. Bodrum kat. 2BK70

İSTANBUL KALE OUTLET CENTER AVM

Güven Mah. Eski Londro Asfaltı No:89 Mehmet Akif Kavşağı Yanı 34610

ISTANBUL_GOZTEPE_ISTASYON_CADD

Göztepe Mah. Tütüncü Mehmet Efendi Cad. No:89/A,Kadıköy-İstanbul

IST AND HALITAGA CAD

OSMANAĞA Mah.HALİTAĞA Cad.GLOBAL AKAD. Apt.No: 22A/1 MERKEZ/KADIKÖY Halitağa cad.

IST AND BAGDAT CAD

CADDEBOSTAN Mah. BAĞDAT Cad. HULUSIBEY APT Apt. No: 253 B / MERKEZ

İSTANBUL ATATÜRK CAD

Sahrayıcedid Mah. Atatürk Cad. Sarayköy APT. No:28 D:1 Kadıköy

İSTANBUL ÇİFTEHAVUZLAR CADDE

Bağdat Cad. No:185/A Çiftehavuzlar Kadıköy/İstanbul

İSTANBUL KADIKÖY MODA CADDE

Caferağa Mahallesi Moda Caddesi No:23/1 Kadıköy

İSTANBUL KAZASKER CADDE

Şemsettin Günaltay Cad. Deniz Apt. No:110 Dükkan:1 Suadiye-Kadiköy / İstan

İSTANBUL KOZZY

Kozzy AVM, Kozyatağı Bayar Cad.Buket Sok No: 20/1

KAGITHANE_AXIS

Kağıthane Axis AVM, Merkez Mahalle Cendere Caddesi No: 48 Kâğıthane, İstanbul

İSTANBUL KARTAL ANATOLIUM MARMARA AVM

SOĞANLIK YENİ MAH. SOĞANLIK D-100 KUZEY YANYOL Cad.B BLOK Apt. No: 72/49

İSTANBUL ARENA PARK

Arenapark AVM Atakent Mah. Çiçekli Vadi Cad. No : 1 Halkalı

İSTANBUL ARMONIPARK

ArmoniPark AVM, Tevfikbey Mh.Halkalı cd. No:132

İSTANBUL CENNET CADDE

Cennet Mah.Hürriyet Cad.No:17

İSTANBUL ÇINAR CADDE

Orhantepe mah. Çınar Cad. Öztürk Apt. A blok No:40b

IST AND HILLTOWN AVM

AYDINEVLER MAHALLESİ SİTELER YOLU SOKAK HILLTOWN AVM NO :1 MALTEPE -İSTANBUL

IST AND MALTEPE1 CAD

Bağlarbaşı Mah. Bağdat Cad. No:380/22

IST AND MALTEPE PIAZZA AVM

CEVİZLİ Mah. TUGAY YOLU Cad. No: 69 C / 1B32 MALTEPE

İSTANBUL ALTINTEPE CADDE OUTLET

Altıntepe Mh.Bağdat Cad. Nokta Apt. No: 42/B Maltepe /İSTANBUL

İSTANBUL KÜÇÜKYALI CADDE

Çınar Mah. Bağdat Cad. NO:142/A Küçükyalı/Maltepe/İST.

İSTANBUL NEOMARIN

Neo Marin Avm E5 Yolu üzeri Kaynarca Mah Tersane Kavşağı Elka Sokak No:33 Mağaza Mahal ; ZK-D04 M2 130 Pendik/İST

İSTANBUL PENDİK CADDE

19 Mayıs Cad. No:51 Pendik/İSTANBUL

İSTANBUL PENDORYA

Pendorya AVM Çamçeşme Mah. Sanayi Cad Mağaza No:41

İSTANBUL VİAPORT

ViaPort AVM, Yenişehir Mah. Dede paşa Cad.NO:2

IST AVR FERAHEVLER CAD

Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Cad No:22 Sarıyer /İstanbul

İSTANBUL İSTİNYEPARK

İstinyePark AVM, İstinye Bayırı No : 73 Mağaza No F101B- F102

İSTANBUL VADİ AVM

Ayazağa Mah. Cendere Cad.No:109/C Mağaza No:204 Sarıyer /İstanbul

İSTANBUL SİLİVRİ CADDE OUTLET

Fevzi Çakmak Caddesi No:23

İSTANBUL ATLASPARK AVM

AtlasPark AVM, Abdurrahmangazi Mah. Fatih Bulvarı No:67

İSTANBUL CEVAHIR

İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi Büyükdere Cad. No: 22 34400

İSTANBUL CEVAHİR

19 Mayıs Mahallesi, Büyükdere Cd. No:22, 34363 Şişli/İstanbul

İSTANBUL ÖZDİLEKPARK AVM

Özdilekpark AVM, Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:181 1. Kat Mağaza No:K1-K019

İSTANBUL RUMELİ CADDE

RUMELİ CAD.Rumeli Cad. No: 26/28 A Nişantaşı

İSTANBUL TRUMP TOWERS

Trump Tower AVM, Karkuyusu Sk, 19 Kuştepe Mecidiyeköy Şişli/ İstanbul

İSTANBUL BUYAKA

Buyaka AVM, Balkan Cad. No:233

İSTANBUL CANPARK AVM

Yamanevler Mah. Alemdağ Cad. No:169/22

İSTANBUL METROGARDEN AVM

MetroGarden AVM, Necip Fazıl Mah. Mabeyn Cad. No: 3 Umraniye/ İstanbul 1.BODRUM KAT NO:14

İSTANBUL ACIBADEM CADDE

Acıbadem Cadde No: 200 Mağaza No:3 Üsküdar / İstanbul

İSTANBUL CAPITOL

Capitol AVM, Mahir İz cad. Zemin kat. No.3 Altunizade 34662

İSTANBUL EMAAR AVM

Ünalan Mah. Ayazma Cad. No:78 Mağaza No: B5-S-95 Üsküdar / İstanbul

İSTANBUL ÜSKÜDAR CADDE

Ahmediye Meydanı, Hakimiyetimilliye Caddesi No 76/A Üskudar/İstanbul

İSTANBUL OLIVIUM

Olivium Outlet Center – Zeytinburnu Prof Dr. Muammer Aksoy Cad. No: 1/1 Zeytinburnu # İSTANBUL

İZMİR

İZMİR ATA CADDE

Ata Caddesi. No: 109/A Balçova-İzmir

İZMİR EGEPARK AVM

EGEPARK AVM Mithatpaşa cd no:Z 19-20

İZMİR NOVADA

İzmir Novada AVM Mağaza No: 3 Çevre Yolu

İZMİR ÖZKANLAR

M.Kemal Caddesi Manavkuyu mahallesi 166/A ve G- Bayraklı /İzmir

İZMİR BERGAMA CADDE

Maltepe mahallesi Kaymakam Kemal Bey caddesi no:5 B/Blok

İZMİR BORNOVA CADDE

Kazımdirik Mah. Mustafa Kemal Cad. No:51/A Bornova /İzmir

İZMİR POINT BORNOVA AVM

Yeşilova Mah. 4174 Sokak,No:84,1B22-1B23 Nolu Bağımsız Bölümler,Bornova-İzmir

İZMİR BUCA CADDE

Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi No :61/B

İZMİR MENDERES CADDE OUTLET

Güven mah. Menderes cad. No:300A Şirinyer Buca/ İzmir

İZMİR ALAÇATI CADDE

Tokoğlu Mahallesi Kemalpaşa Caddesi No:1

İZMİR ÇEŞME CADDE

Musalla Mah. Yalı Cad. No: 5 ÇEŞME / İZMİR

İZMİR ÇİĞLİ KİPA AVM

Yeni Havaalanı Cad. No:40 Çiğli/İZMİR

İZMİR EFESUS OUTLET AVM

İzmir Efesus Outlet AVM, Balatçık Mah. Havaalanı Şosesi No:2D Mağaza N:8

IZMIR_DIKILI_CADDE

ADNAN MENDERES CADDDESİ NO:33A D:1 DİKİL

İZMİR GAZİEMİR CADDE

Atıfbey Mah. 11/2 Sokak No:55 B Blok Girişli Binanın No:55/A

İZMİR OPTIMUM

Optimum Outlet Akçay Caddesi No : 101

İZMİR POLİGON CADDE

İnönü Cad. No: 763/A Muammer Akar Mah.

IZM HILLTOWN AVM

YALI Mah. 6522 Sok. HİLLTOWN AVM Sit. No: 3 / KARŞIYAKA / İZMİR

IZM KARSIYAKA1 CAD

Donanmacı Mahallesi Salah Birsel Sokak No : 16 A

İZMİR ARABACILAR CADDE

1690 Sokak,No:50/A Karsiyaka-Izmir

İZMİR BOSTANLI CADDE

Şehitler Bulvar No: 13 /A

İZMİR KARŞIYAKA CADDE

Salah Birsel Caddesi Donanmacı Mahallesi no:16/a Nildim apartmanı zemin kat

İZMİR MAVİBAHÇE AVM

Mavişehir Mah. Aziz Nesin Bulvarı No:26 B Blok 2.Kat 218 Karşıyaka/İZMİR

İZMİR MAVİŞEHİR EGEPARK AVM

Mavişehir Egepark AVM 2040 sokak No:104

İZMİR ALSANCAK CADDE

Kültür mah. Plevne Bulvarı No:18 Çetin Apt.

İZMİR EGE PERLA AVM

Ege Perla Avm Çınarlı Mah. Ozan Abay Cad No:8/B24, Konak İzmir

İZMİR GÖZTEPE CADDE

Göztepe Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi No:891/B, Konak İzmir

İZMİR İNÖNÜ CADDE

Hatay Cad.(İnönü Caddesi) No:330/A Konak/İZMİR

İZMİR KONAK PIER

İzmir Konak Pier AVM Atatürk Cad. No: 19

İZMİR PARK AVM

Güneşli Mah.Eşrefpaşa Cad. No:408 İzmir

İZMİR NOVADA MENEMEN AVM

Yıldırım Mahallesi, Çanakkale Asfaltı Türkelli Cad. No:46 Mağaza No:22/B

İZMİR RENNA PARK AVM

Camikebir Mahallesi,Atatürk Caddesi No:3,Mağaza No:10-11,Seferihisar/İzmir

İZMİR MEYDAN AVM

Bülent Baratalı Bulv. No:40/71

ŞANLIURFA

SANLIURFA PIAZZA

Piazza AVM, Karakoyunlu Mahallesi 11 Nisan Fuar Caddesi No:42

ŞANLIURFA CITY AVM

UrfaCity AVM, Esentepe mah.Osmangazi cad Kat : 1 Mağaza No : 106 Yenişehir, 63300