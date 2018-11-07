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Enginarlı bakla çorbası tarifi

Kış mevsiminde çorba içmek ayrı keyifli. Soğukta insanın içini ısıtıyor. İşte içinizi ısıtacak mis gibi enginarlı bakla çorbası tarifi…

07 Kasım 2018 Çarşamba 23:10
Enginarlı bakla çorbası tarifi

MALZEMELER

4 temizlenmiş enginar 
300 gr taze iç bakla
6,5 su bardağı sıcak su
1 limonun suyu 
1 yumurta sarısı
1 soğan 
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
Dereotu

HAZIRLANIŞI

Enginarları dörde bölüp kararmamaları için limonlu suda bekletin. Taze iç baklaları tencereye alıp sıcak suyu ekleyin. Baklalar yumuşayana kadar pişirin. Blender’la ezerek püre haline getirin. Zeytinyağının yarısını tavaya alıp enginarları kavurun. 1 çay bardağı sıcak su ekleyip enginarlar yumuşayana kadar pişirin. Tuzla tatlandırın. Limon suyu ve yumurta sarısını bir kasede çırpın. Çorbanın suyundan birkaç kaşık ekleyip terbiyenin ılınmasını sağlayın. Terbiyeyi tencereye ekleyip 5 dakika pişirin. Enginarları ekleyin. Tuzla tatlandırın. Kalan zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Piyazlık doğranmış soğanı ekleyip kısık ateşte karamelize olana kadar kavurun. Çorbayı kaselere paylaştırın. Üzerine karamelize soğanı paylaştırın. Dereotu ile süsleyip servis yapın.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 23:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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