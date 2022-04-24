Enginar bahçesinde yoğun hasat dönemi başladı

Ülkenin üretiminin yüzde 29’unu karşılayan şehirde daha çok ‘sakız’ ve ‘bayrampaşa’ cinsi ürünler ekiliyor. Hasat nisanda yoğunlaşıyor. Bölgede yaygın olan ‘sakız’ enginarında hasat ay sonuna kadar sürecek.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, kentin enginar üretiminde bir numarada olduğunu söyledi. Özen, ürünün bölgede bol üretilmesinde Ege mutfağında önemli bir yeri olmasının da rol oynadığını belirtti. Enginar üretiminde Çeşme’nin başı çektiğini kaydeden Özen, bu ilçeyi Urla ve Torbalı’nın izlediğini aktardı. 2021’de fiyat dalgalanmaları nedeniyle üreticinin iyi bir sene geçirmediğini ancak 2022’de durumun farklı olduğunu ifade eden Özen, şöyle konuştu: “Bölge için önemli olan ‘sakız’ın hasadı mayısa kadar devam edecek. Üreticimiz şu anda adet başı 5 ila 7 liradan satış yapıyor. Pazarda fiyat 10 lira civarında. Üreticimiz için adet başı 5 ila 7 lira gayet güzel bir fiyat. Üreticimiz dönüm başı bin 800, 2 bin 500 adet enginar elde ediyor.”

Urla’da enginar üreten İlker Çapacı da ürünün hasadının zor olmadığını dile getirdi. Çapacı, “Biz, enginarı ayıklayıp tencereye girecek şekilde müşteriye teslim ediyoruz. Akşam gelen siparişe göre sabah kesim yapıyoruz. Günlük taze kesim yapıyoruz. Ayıklayıp öğleden sonra teslim ediyoruz. Genelde ev ve lokantalara satış oluyor. Pazara da gönderiyoruz” dedi.