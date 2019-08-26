Bigadiçspor, ilçe futbolunun duayen isimlerinden Engin Terzioğlu adına futbol turnuvası düzenledi. Turnuvada 2008 doğumlularda Akhisar Yıldırımspor ve 2009 doğumlularda Bigadiçspor şampiyon oldu.

Bigadiçspor tarafından 2008 ve 2009 yaş gruplarına özel düzenlenen Bigadiç Cup sona erdi. Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde tertiplenen turnuvaya 180 sporcu katıldı. Sadece bir gün süren turnuva da 20 dakika süre ile toplam 40 maç oynandı. Bigadiçspor, Gördesspor, Kepsutspor, Akhisar Yıldırımspor, Simav Altayspor, Akhisar Doğan Altı Eylülspor takımları arasın da kıyasıya rekabet ve keyifle oynanan maçlar sonucun da finale yükselen takımlar şampiyonluk kupasını alarak turnuva son buldu. Turnuvada 2008 doğumlularda Akhisar Yıldırımspor ve 2009 doğumlularda Bigadiçspor şampiyon oldu. Engin Terzioğlu adına ilk defa tertiplenen Bigadiçspor Cup, köklü birçok takımın kıyasıya mücadelesiyle büyük çekişmelere sahne oldu.