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Siyaset Engin Özkoç Ekremi değil devletli suçladı
Siyaset

Engin Özkoç Ekremi değil devletli suçladı

İstanbul’da etkili olan kar yağışında karla mücadele edip vatandaşların mağduriyetini gidermek yerine büyükelçi ile yemek yemeyi tercih eden Ekrem İmamoğlu’nun görüntülerinin ortaya çıkmasını kendine yediremeyen CHP’li Engin Özkoç topu İçişleri Bakanlığı’na atmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 12:25:00 -
Engin Özkoç Ekremi değil devletli suçladı

YENİ AKİT  ANKARA

İstanbul’da etkili olan kar yağışında karla mücadele edip vatandaşların mağduriyetini gidermek yerine büyükelçi ile yemek yemeyi tercih eden Ekrem İmamoğlu’nun görüntülerinin ortaya çıkmasını kendine yediremeyen CHP’li Engin Özkoç topu İçişleri Bakanlığı’na atmaya çalıştı. Özkoç yaptığı paylaşımda, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görüntüleri MOBESE sisteminden kim ya da kimler tarafından alınmıştır? Görüntülerin alınması talimatını kim vermiştir? Bu suçu ortaya çıkarmak içişleri bakanlığının sorumluluğudur!” ifadelerini kullandı.

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