Engin Fırat kimdir? Engin Fırat nereli, kaç yaşında? Engin Fırat hangi takımları çalıştırdı?

Kenya Milli Takımı'nın başına geçen Engin Fırat, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kenya Milli Takımı'nın başında olacak. Peki Engin Fırat kimdir, nerelidir?

Engin Fırat kimdir?

Engin Fırat 11 Haziran 1970 tarihide İstanbul’da doğdu. 10 yaşında futbol kariyerine başladı. Oyuncu olarak emekli olduktan sonra başarılı bir koçluk kariyerine başladı. Birçok uluslararası deneyime ve başarıya sahip bir Koç olarak tanınır. Fırat, taktikte uzman (tarihsel maçlarda birçok galibiyet aldı) ve güçlü bir liderdir.

Hrubesch Samsunspor'dan ayrılınca, Engin Fırat’ın devam etmesi gündemde değildi, fakat yeni gelen Çekoslovak antrenör Joseph Jarabinsky, kendisini yardımcı antrenörü olarak istedi. Böylece Fırat Avrupa'nın en genç profesyonel futbol antrenörü oldu.

Engin Fırat hangi takımları çalıştırdı?

Türk futbol eğitmeni Engin Fırat, profesyonel futbol antrenörlüğü hayatına Alman futbolcu Horst Hrubesch’in asistanı olarak 1997 senesinde, 1. lig takımı olan Samsunspor ile başladı. O zaman 27 yaşındaydı. Kısa zamanda profesyonel futbol dünyasında, takımı ve futbolcuları arasında büyük takdir topladı ve kendini bu camiada kanıtladı. Sezon sonunda Samsunspor ligi 5. olarak tamamladı.

Antalyaspor

Horst Hrubesch ve Engin Fırat Antalyaspor'a geçti. Antalyaspor ligi 6. olarak bitirdi. En iyi puan ve sırayı Antalyaspor bu dönemde aldı.

Eintracht Frankfurt

2000-2002 yılları arasında Engin Fırat, Almanya liginde geleneksel takımlardan olan Eintracht Frankfurt da teknik direktör olan Martin Andermatt'ın altında asistanlık grubuna katıldı. Bu dönemde Bayern München takımından sonra, Almanya'nın en iyi futbol eğitmenlik sistemi oluştu.

Fenerbahçe

2002-2003 yılları arasında Türkiye’nin büyük takımlarından olan Fenerbahçe kulübünde Werner Lorant'ın yardımcısı olarak göreve başladı.

Ocak 2003'te Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ikinci yarıda Almanya 2. Liginde düşmekte olan LR Ahlen den teklif alındı, Lorant Engin Fırat’ı yine yardımcı antrenörü olarak yanına aldı. LR Ahlen ikinci yarıyı 5. olarak bitirdi ve ligden düşmekten kurtuldu. İkinci yarı döneminde Engin Fırat 3 maç boyunca teknik direktörlük yaptı ve Mustafa Denizli den sonra, tek Türk antrenör olarak Almanya liginde tarihe geçti.

FC Incheon United

2004 yılında yeni kurulmuş olan 1. Lig Güney Kore takımı FC Incheon United’a geçti. Kamptan sonra Fırat ailevi nedenlerden dolayı takımdan ayrıldı.

Sivasspor

2005-2006 yılları Türkiye 1. ligine yeni çıkmış olan Sivasspor'da göreve başladı. 2006-2007 yılında İran 1. Liginde olan Saipa FC de göreve başladı. Fırat Türkiye 1. liginde olan Kayseri Erciyesspor'da göreve başladı. Sezon ortasında bütün yönetim kurulu istifa edince, ikili de görevlerini bıraktılar. Mart 2008 de, İran millî takımının antrenörü olan Ali Daei, Engin Fırat’ı yardımcısı olarak göreve aldı. İran emin bir şekilde Asya grubunda 2010 FIFA Dünya Kupası elemelerinin son dönemine katılma hakkını kazandı. 28 Ekim 2019'da Fırat, Moldova millî futbol takımının yeni teknik direktörü olarak atandı. 31 Aralık 2020'de görevi bıraktı.