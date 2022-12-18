Engin Ardıç resmen deliye döndü! Bunun adı zevzeklik

Yılın son günlerinin başlıca iki tür zevzeklikle geçtiğini; bunlardan birinin Milli Piyango, diğerinin ise "Burcunuz diyor ki" diye başlayan cümleler olduğunu belirten Engin Ardıç, açtı ağzını yumdu gözünü.

Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Geldi çattı zevzeklik günleri

Şunun oğlu bunun kızı muhabbetini kastetmiyorum.

"Dolar iki liraya düşecek" yazan serseriler var, onu da kastetmiyorum.

"İstanbul'da kar alarmı verildi" yazanları hele hiç.

Bizim konumuz "olağan zevzekler"...

Çünkü zamanı geldi.

Yılın son günleri başlıca iki tür zevzeklikle geçer: Bir, Milli Piyango... İki, burcunuz diyor ki...

İşte başladı bile.

Bu yıl büyük ikramiye 200 milyon liraymış.

Eee? Ne yapalım yani? Bir kişiye çıkacak ya da bölünecek.

Kazananın ya da kazananların boy boy fotoğrafları yayınlanacak.

Sanki önemli bir adammış gibi kendisiyle söyleşiler yapılacak.

"İhtiyacı olanlara dağıtırım" gibi yalanlar söylenecek.

Sonra, kısa bir süre sonra da, o parayı nasıl piç edip dımdızlak kaldığını izleyeceğiz.

Ve hayıflanacağız, ah bize çıksaydı...

Üstelik dağıtımı garantiliymiş.

Yani paranın üstüne yatılmayacak, kuruşuna kadar ödenecek. Söz veriliyor.

Böyle böyle 1 milyar 395 milyon dağıtacaklar.

Bize de "Tüh, ne kadar da yaklaşmıştık" üzüntüsü kalacak.

Bazı enayiler, "Nimet Abla gişesinde daha çok çıkıyor" umuduyla orada kuyruk olacaklar.

"En heyecanlı" çekiliş buymuş.

Sıralı numaralar...

Gazetesine güvenmeyip ertesi gün bayiden bir de resmi liste alanlar, ille bir de oraya bakanlar...

Good luck, suckers.

***

Diğer bir zevzeklik, bildiğiniz gibi, burçlar...

Eskiden bunlar pek bilinmezdi, "falcılar" vardı...

Gürcü Bacı 1958'in falına baktı...

Sonra "rakip bacılar" da türedi, her gazetenin ayrı bir bacısı oluştu.

Bu bacıların söyledikleri hiçbir şey çıkmazdı ama hiçbir gazetecinin aklına da bunu sorgulamak gelmezdi.

Şimdi de, ortaya atılan birtakım yarıaydın ve "alafranga" kadıncağızlara, ortaya attıkları zırvalığın kaynağını soramadıkları gibi...

Nereden biliyorsun bacım?

Cevap yoktur.

Ama kimse sormadığı için cevap olması da gerekmez.

2023 yılında burcunuzu neler bekliyor?..

Bir de "Hangi burçlar para basacak?" muhabbeti var ki, beyin düzeyi iyice düşükler için.

Fakat hep de "karşı cinsten bir sarışın" çıkar ne hikmetse, esmer çıktığı hiç görülmemiştir.

Bunları okuyup mutlu oluyorlar.

Kesmezse, "Muhalefetin adayı kim olacak?" muhabbetine de eğilebilirsiniz.

Have fun, suckers."