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Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi belli oldu!

TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, yeni bir yarışma programıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

30 Ekim 2018 Salı 00:20
Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi belli oldu!

Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla çarşamba ve perşembe günleri izleyicisi ile buluşacak olan bilgi yarışmasında, kendi tarihimizin yanı sıra dünya tarihine de yer verilecek.

Tarih temalı bilgi yarışması

3'te 3 Tarih, ekranların tek tarih temalı bilgi yarışması olacak. 3'te 3 Tarihte yarışmacılar 15 adet dört seçenekli soruyu cevaplamak için yarışacak. 15 soruyu doğru yanıtlamayı başaran yarışmacı büyük ödüle kavuşacak.

Prof. Dr. Tufan Gündüz'de yorumları ile 3'te 3 Tarih'te olacak

Yarışmacılar arka arkaya gelecek 3 soruyu cevaplarken ihtiyaç halinde Prof. Dr. Tufan Gündüz'e başvurabilecek. Gündüz 3 farklı yöntem; cevap şıklarından ikisini eleme, doğru cevap ile ilgili ipucu verme ve soru değiştirme sistemi ile yarışmacılara yardımda bulunacak.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 00:20
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  7. Prof. Dr. Tufan Gündüz

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