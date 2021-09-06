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Medya Engin Altan Düzyatan'dan olay sözler: Yerinden oynatacağım
Medya

Engin Altan Düzyatan'dan olay sözler: Yerinden oynatacağım

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin geçtiğimiz gün yayına giren 3. fragmanında Engin Altan Düzyatan'ın sahneleri damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 16:41:00 -

Tanıtım fragmanları dahi ilgi yağmuruna tutulup kısa sürede rekor beğeni sayısına ulaşan Barbaroslar'ın ne zaman başlayacağı kesinleşti. Dizi severlerin yayına gireceği gün için sabırsızlık içerisinde geri sayıma başladığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yayına giren 3.fragmanında Engin Altan Düzyatan'ın sahneleri damga vurdu.

Diriliş Ertuğrul'la milyonların takdirini kazanan Engin Altan Düzyatan'ın haricinde Ulaş Tuna Astepğe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu'nun da başrollerinde yer alacağı Barbaroslar dizisinin tanıtım fragmanından dikkat çeken görüntüler geldi.

"Ben de bu deryaları yerinden oynatacağım"

Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Oruç reis karakterinin, ''Ben de bu deryaları yerinden oynatacağım, sen de göreceksin.'' şeklinde çıkışı izleyenlerin heyecan seviyesini en yükseğe çıkardı. En ağır yükü kendilerinin sırtlanacağının özellikle altını çizen Oruç Reis tüm yiğitlerin hilalin ışığında bir olmasını istediği sahne ekran başındaki izleyenlerin göğsünü kabarttı. Sosyal medyada bu sahne çok sayıda paylaşım aldı.

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