Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Çağatay Ulusoy aynı projede kamera karşısına geçti

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan yeni dizi projesi ile ekranlara geri dönüyor.

Ertuğrul Gazi rolünü üstlenen ve izlenme rekorları kıran diziden sonra şimdiden yeni projede adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Çekimlerin başladığı duyurulan yeni dizinin ismi, hangi kanalda yayınlanacağı, diğer oyuncu kadrosu ve konusu gibi konular merak ediliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre merakla beklenen EsFilm'in Barbaros dizisinin prova çekimleri bugün başladı.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatılacağı dizinin yöntmen koltuğunda Taylan Biraderler oturacak.

Senaryosu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz tarafından kaleme alınacak olan Barbaros dizisinin fragmanında ise yakında başlayacağı bilgisi yer alıyor.

Barbaros dizisinde Osmanlı Devleti'nin ilk Kaptan-ı Derya'sı olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatı, denizdeki serüveni ve mücadelesi konu alınacak.

Barbaros dizisinin oyuncu kadrosu

Cast çalışmalarının devam aldığı ifade edilen Barbaros dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde:

Engin Altan Düzyatan- Barbaros Hayrettin Paşa,

Ulaş Tuna Astepe- Hızır Reis,

Çağatay Ulusoy- Oruç Reis,

Belçim Bilgin

Kaynak: Takvim