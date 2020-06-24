Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a gelirse Burak Özçivit...

Kuruluş Osman dizisinin 1. sezonu boyunca izleyiciler er çok da Ertuğrul Gazi karakteri ile Engin Altan Düzyatan’ı bekledi… Dizi hayranları, uzun haftalar boyunca hiç sıkılmadan sosyal medyada sürekli aynı konuyu gündemde tuttu.

Engin Altan Düzyatan, bir paylaşım yaptığında hemen yorumlarda Kuruluş Osman dizisi gündeme taşındı. Düzyatan, bu konuda birçok kez açıklama yaptı. Hepsinde de aynı şeyi söyledi. Böyle bir konu konuşulmadığını, bir planlama yapılmadığını anlatan ünlü oyuncu, yine de hayranlarından gelen yoğun baskıyı azaltamadı.

Engin Altan Düzyatan ne yapacak?

Kuruluş Osman dizisi, 26. bölümü ile 24 Haziran Çarşamba akşamı sezon finali yapacak. 1 sezon geride kalırken, akıllarda ise hep Ertuğrul Gazi rolüyle Engin Altan Düzyatan’a yapılan bu büyük baskı kalacak. Dizi izleyicileri elbette ki böyle bir dilekte bulunabilir. Ancak yapımcı Mehmet Bozdağ bir teklif yapmaz ise Engin Altan Düzyatan ne yapacak?



Senaryoda Ertuğrul Gazi rolünün olabileceği ama yaşlılık hali ile olacağı için Ediz Hun’un canlandırması istendiği haberleri de yapılmıştı. Kuruluş Osman dizisinin 1. sezonunda böyle bir gelişme yaşanmadı. İkinci sezonda neler olur bilinmiyor.

"Öyle bir tasarrufum yok”

Ancak Engin Altan Düzyatan meselesinde oyuncunun şu sözleri biliniyor: “Daha önceden planladığımız bir şey yok. O yüzden de şu anda tekrar oraya girdiğimde yaşım gerçekten çok yaşlı olmak zorunda. Bir aktör olarak bunu ne kadar uzun soluklu oynamak isterim, açıkçası bir karar verilemiyor. Bir şey yapamıyoruz. Çok da net konuşmadık hiçbir zaman. O yüzden şimdi öyle bir tasarrufum yok.”

Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman dizisiyle ilgili bir gündemi olmadığını her fırsatta söylüyor. Ancak hayranları da dizide yer alması için ısrar etmeyi sürdürüyor.

Engin Altan Düzyatan gelirse Burak Özçivit ikinci plana düşecek

Bu konu yaz boyunca gündemde kalacaktır. Kuruluş Osman dizisine Engin Altan Düzyatan’ın gelmesi, Burak Özçivit’in bugüne kadar oluşturduğu denklemi bozacağı için, dizi adına pek de iyi olmayacak düşüncesiyle bakılıyor. Engin Altan Düzyatan diziye gelir Burak Özçivit ise ikinci plana düşerse, Özçivit'in diziyi diğer sezonlarda sürdürmesi zorlaşacak.