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Medya

Engin Altan Düzyatan fena panikledi

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan eşiyle birlikte çıktığı tekne tatilinin görüntülendiğini fark edince kısa süreli bir panik yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 11:11:00 - 2020-06-24 11:13:03
Engin Altan Düzyatan fena panikledi

Yayınladığı ülkelerde izlenme rekorları kıran tarih dizisi Diriliş Ertuğrul’un ‘Ertuğrul Beyi’ Engin Altan Düzyatan koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesiyle birlikte eşiyle tekne tatiline çıkmıştı.

Bodrum’da yakın dostları ile birlikte teknede balık tutarken görüntülendiğini fark eden Düzyatan’ın kısa süreli panik yaşadığı görüldü.

Kameraları farkeden oyuncu, gazetecileri işaret ederek, "Ralf bizi çekiyorlar" dedi.

Kuruluş Osman’da dönmesi bekleniyordu

Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın Diriliş Eruğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman dizisine dönmesi bekleniyor. Diziye dahil olacak olan ‘Ertuğrul Bey’ karateriyle ilgili en çok ismi anılan Düzyatan’ın dizide yer alıp almayacağı henüz bilinmezken, ‘Ertuğrul Gazi’ rolü için alternatif olarak Ediz Hun’ismi de konuşuluyor.

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