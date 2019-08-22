Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik plan çalışmaları kapsamında düzenlediği ‘Engelsiz Mersin ve Sağlık Çalıştayı’nın sonuç raporu açıklandı. Raporda, evde sağlık ve bakım hizmetlerinin tüm Mersin’e yayılması ve çalışan personel sayısının arttırılmasına yönelik talepler ilk sıralarda yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2020-2024 yılı Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında düzenlediği çalıştayların sonuç raporlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Engelliler Dairesi ile ‘Engelsiz Mersin ve Sağlık’ temalı ortak çalıştay düzenleyen Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, çalıştayın sonuç raporunu hazırladı. Katılımcıların görüş ve önerileri ışığında hazırlanan raporda, Sağlık İşleri Dairesi ve Engelliler Dairesi’nin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri maddeler halinde sıralandı. Raporda, mevcut sorunlar ve bu sorunlara önerilen çözümler yer aldı.

Mersinlilerin sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmelerini sağlayacak önemli sonuçların ve çözüm önerilerinin ortaya çıktığı raporda, ağırlıklı olarak evde sağlık ve bakım hizmetlerinin tüm Mersin’e yayılması ve çalışan personel sayısının arttırılmasına yönelik talepler yer aldı.

Evde Sağlık ve Bakım İstasyonlarının arttırılması önerildi

Çalıştay boyunca görüşülen konuların başında yer alan Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinin ilçelere hizmet götürme noktasında zayıf kaldığı, çalışan sayısının yetersizliği, sağlık hizmetlerinin yeteri kadar duyurulamıyor olması, ilçelerde sağlık hizmeti verilecek binaların olmaması, müdürlüklerin tek bir binada hizmet vermemesi, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını yürütmek için bir laboratuvar olmaması konularında eksikliklerin giderilmesi için çözüm önerileri sunuldu.

Sağlık İşleri Dairesi’nin en önemli hizmetlerinden olan Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinin ilçelerde yeterince etkin olmaması sorununa çözüm olarak evde sağlık ve bakım istasyonlarının arttırılması önerildi.

Katılımcıların belirlediği sorunlar arasında yer alan ilçelerde sağlık hizmeti verecek binaların olmamasına yeni hizmet binalarının yapılması, vatandaşların sağlık hizmetlerinden yeteri kadar haberinin olmaması konusunda sağlık hizmetleri ile ilgili afişlerin ve duyuruların arttırılması üzerinde duruldu.

İstihdamın arttırılması gelen öneriler arasında

Müdürlüklerin tek bir binada hizmet vermemesi konusunda ise belediye sağlık hizmet binasının yapılması yönünde çözüm önerisi sunuldu. Katılımcıların hizmet noktasında çalışan eleman sayısının yetersiz oluşu ile ilgili ilettiği soruna, çalışan istihdamının arttırılması ve iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını yürütmek için bir laboratuvarı kurulması yönünde çözümler önerildi.

Kentte bulunan 26 farklı kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek görüş ve önerilerini sunduğu çalıştayda, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın güçlü yönleri de konuşuldu. Çalışan kadrosunun uzmanlığı, uyumlu ve uzlaşmacı olması ile taktir toplayan Sağlık İşleri Dairesi’nin yeniliğe açık yönü, multidisipliner çalışmaya verdiği önem, kolay ulaşılabilir olması, hizmetleri vizyon ve misyona uygun vermesi gibi özellikleri katılımcıların güçlü belirlediği yönleri arasında yer aldı.

Alzheimer ve Demans Merkezi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Bilgi Sistemi belgesine sahip olması da Sağlık Dairesi’nin güçlü bulunan yönleri arasındayer aldı.

Dairenin geliştirmesi gereken alanlarının arasında ise kurum, kuruluş ve STK’lar ile işbirliğini arttırması, sağlık ile ilgili eğitimlerin arttırılması, bağımlılıkla mücadele biriminin oluşturulması ve farkındalığı arttırma amaçlı eğitimlere destek olması gibi ana başlıklar belirlendi.