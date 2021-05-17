Engelsiz eğitim vurgusu

Saraç, ‘engelsiz erişim’ ve ‘engelsiz eğitim’ başlığı altında çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Engellilerin eğitimlerine yönelik mevzuat çalışmaları da yaptıklarına işaret eden Saraç, şöyle konuştu: “Geldiğimiz noktada mekân erişilebilirliği konusunda pek çok üniversitede gelişme kaydedilmiş durumda. Ama bununla kalmamalıyız. Eğitim ve program içeriklerine engelli öğrencilerimizin erişmeleri için daha fazla gayret göstermeliyiz. Örneğin matematik programı görme engelli öğrenciler ile işitme engelli veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler için farklı tedbirler gerektiriyor.”