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Eğitim Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 2 bin 421 lira oldu
Eğitim

Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 2 bin 421 lira oldu

Bu yıl özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 lira, grup eğitimi için aylık 678 lira olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 14:15:00 -
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 2 bin 421 lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

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