Engelliler ve yaşlılar için ‘sosyal belediyeciliğe’ imza proje: Mecliste onay almıştı, detayları açıklandı
Büyükşehir’in en son meclis toplantısında onay aldığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan (MARKA) destek alan Yaşam Destek Akademisi Projesi’nin detayları belli oldu. Proje sayesinde özel gereksinimli bireylere ve yaşlılara gündüz bakım hizmeti sunulacak, el sanatları, müzik, spor, egzersiz aktiviteleriyle psikososyal destek sağlanacak. Büyükşehir’in Karaman SGM binasında hayata geçirilecek projede bakım sorumluluğunu üstlenen kadınlara evde bakım, psikososyal dayanıklılık, stres yönetimi, engelli ve yaşlı bakımı eğitimleri verilecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.
Şubat ayı meclis toplantısında gündeme gelen ve onaylanan Yaşam Destek Akademisi Projesi’nin merak edilen detayları belli oldu.
Engelliler ve yaşlılar
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklendiği açıklanan Karaman Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) binasında hayata geçirilecek proje özel gereksinimli bireyleri ve yaşlılara kucak açacak.
Engelli vatandaşlara ve yaşlılara gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunulacak. Ayrıca günlük yaşam aktiviteleriyle bir ele, omuza ihtiyaç duyan engellilere bakım, takip hizmeti, rutin sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek.
El sanatları, müzik, spor…
Proje her iki gruba da verilecek el sanatları, müzik-ritim çalışmaları, beceri etkinlikleri, spor-egzersiz aktiviteleriyle renklenecek. Ayrıca proje kapsamına girecek vatandaşlara terapi, rehberlik, psikososyal destek sunulacak.
Projenin hayata geçirileceği binada dinlenme alanları, sosyal noktalar yer alacak ve Büyükşehir hizmet alanında hijyeni en üst seviyede tutacak.
Kadınlara eğitim verilecek
Ayrıca projede bulunmak isteyen, bakım sorumluluğunu üstlenen kadınlara evde bakım becerileri eğitimleri, psikolojik dayanıklılık ve stres yönetimi programları ile girişimcilik ile kooperatifleşme eğitimleri verilecek.
Projede ayrıca engelli ve yaşlı bakımını üstlenen kadınlara yönelik sertifika programları olanağı sağlanacak.