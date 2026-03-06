  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Böyle olur CHP’de liyakat! Belediye değil Tanju’nun akraba çiftliği Aralarında futbolcu ve yöneticiler var! Bahis ve şike davasında ara karar İşte Demir Kubbeyi ilistire çeviren bombanın özellikleri! İran’ın 'Hürremşehr' füzesi ilk kez sahneye çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü Bakan Uraloğlu açıkladı: 5 ülkede uçak seferleri iptalleri uzatıldı! 150'den fazla öğrenci ölmüştü! Uydu görüntüleri ortaya çıktı: ABD ve İsrail ortak vurdu Tahran'da "karşılıklı" gece mesaisi: Uçak seslerinin ardından peş peşe patlamalar! Memura para yok ‘hak hukuk adalet’ şovu çok! CHP geldi Eyüp bitti CHP’nin Türk İslam düşmanlığı bitmiyor! CHP’li Kösedağı, sosyal tesise Kadıköy yerine eski ismi “Khalkedon” koydu İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu! Yüzlerce genç Beyazıt’ta hep bir ağızdan o ayeti okudu
Aktüel Engelliler ve yaşlılar için ‘sosyal belediyeciliğe’ imza proje: Mecliste onay almıştı, detayları açıklandı
Aktüel

Engelliler ve yaşlılar için ‘sosyal belediyeciliğe’ imza proje: Mecliste onay almıştı, detayları açıklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Engelliler ve yaşlılar için ‘sosyal belediyeciliğe’ imza proje: Mecliste onay almıştı, detayları açıklandı

Büyükşehir’in en son meclis toplantısında onay aldığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan (MARKA) destek alan Yaşam Destek Akademisi Projesi’nin detayları belli oldu. Proje sayesinde özel gereksinimli bireylere ve yaşlılara gündüz bakım hizmeti sunulacak, el sanatları, müzik, spor, egzersiz aktiviteleriyle psikososyal destek sağlanacak. Büyükşehir’in Karaman SGM binasında hayata geçirilecek projede bakım sorumluluğunu üstlenen kadınlara evde bakım, psikososyal dayanıklılık, stres yönetimi, engelli ve yaşlı bakımı eğitimleri verilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Şubat ayı meclis toplantısında gündeme gelen ve onaylanan Yaşam Destek Akademisi Projesi’nin merak edilen detayları belli oldu.

Engelliler ve yaşlılar

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklendiği açıklanan Karaman Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) binasında hayata geçirilecek proje özel gereksinimli bireyleri ve yaşlılara kucak açacak.

 

Engelli vatandaşlara ve yaşlılara gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunulacak. Ayrıca günlük yaşam aktiviteleriyle bir ele, omuza ihtiyaç duyan engellilere bakım, takip hizmeti, rutin sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek.

El sanatları, müzik, spor…

Proje her iki gruba da verilecek el sanatları, müzik-ritim çalışmaları, beceri etkinlikleri, spor-egzersiz aktiviteleriyle renklenecek. Ayrıca proje kapsamına girecek vatandaşlara terapi, rehberlik, psikososyal destek sunulacak.

Projenin hayata geçirileceği binada dinlenme alanları, sosyal noktalar yer alacak ve Büyükşehir hizmet alanında hijyeni en üst seviyede tutacak.

 

Kadınlara eğitim verilecek

Ayrıca projede bulunmak isteyen, bakım sorumluluğunu üstlenen kadınlara evde bakım becerileri eğitimleri, psikolojik dayanıklılık ve stres yönetimi programları ile girişimcilik ile kooperatifleşme eğitimleri verilecek.

Projede ayrıca engelli ve yaşlı bakımını üstlenen kadınlara yönelik sertifika programları olanağı sağlanacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23