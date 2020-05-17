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Engelliler Haftasını evlerinde kutladılar

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu 10-16 Mayıs Engelliler Haftası programını Covid-19 salgını sebebiyle meydanlarda değil de bu kez evlerinde ’özel çocuklarıyla’ birlikte hazırladığı gösteri videolarıyla kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 12:15:53 -
Engelliler Haftasını evlerinde kutladılar

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu 10-16 Mayıs Engelliler Haftası programını Covid-19 salgını sebebiyle meydanlarda değil de bu kez evlerinde ’özel çocuklarıyla’ birlikte hazırladığı gösteri videolarıyla kutladı.


İzleyicilerin büyük beğenisini alan program, geniş kitlelere ulaşarak Burhaniye halkının yanı sıra tüm Balıkesir’de izlenerek, adından övgüyle söz ettirdi. Okulun müzik öğretmeni Gizem Baydaş’ın koordinatörlüğünde hazırlanan program içeriğini; okulun şimdiye kadar olan kutlama ve sergi fotoğraflarından oluşan videolar, öğrencilerin playback gösterileri, şiirleri, bir annenin engelli çocuğuna okuduğu şiir, özel öğrencilerin pankart şovu ve "Evde Kal" toplumsal mesajı oluşturdu. Etkinlikte görev alan öğretmen ve öğrencileri kutlayan okul müdürü Oktay Ertaş, “Balıkesir’de ilk defa böyle bir sanal program gerçekleştirdik. Programımız yayınlandıktan sonra her kesimden övgü dolu tebrik mesajları aldık. Bu da bizi oldukça gururlandırdı. İlklerin okulu Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Okulumuza da yakışan buydu. İnşallah en kısa sürede, engelsiz haftalarda buluşur, tüm engelleri birlikte aşarız” diye konuştu.

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